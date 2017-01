In de toekomst worden er misschien wel zonnecellen onder jouw huid geplaatst. Deze zonnecellen kunnen elektrische implantaten van energie voorzien.

Zwitserse wetenschappers beweren dat een zonnecel van 3,6 vierkante centimeter genoeg energie genereert om een pacemaker in werking te houden. Daarbij houden de onderzoekers rekening met alle seizoenen, aangezien een zonnecel in een winter ook genoeg energie moet genereren. Anders stopt de pacemaker ermee.

Dit is goed nieuws. De batterij van een pacemaker gaat tegenwoordig vijf tot tien jaar mee. Wanneer de batterij bijna leeg is, moet een patiënt dus opnieuw onder het mes, waarna het kastje wordt vervangen. In de toekomst kan een pacemaker altijd blijven zitten, omdat een zonnecel zorgt voor een continue aanvoer van energie.

Meer dan genoeg energie

De proefpersonen moesten een zonnecel dragen op hun bovenarm (zie de foto bovenaan dit artikel). De 32 vrijwilligers liepen vervolgens drie weken rond met de band: een weekje in de zomer, een week in de herfst en nog een week in de winter. Een pacemaker heeft gemiddeld 5 tot 10 microwatt vermogen nodig. Uit het experiment blijkt dat dit makkelijk haalbaar is. Zelfs tijdens de winter leverde de slechtst presterende zonnecel alsnog gemiddeld 12 microwatt op.

Zonnecel onder de huid

Hoewel de proefpersonen de zonnecellen nog op hun bovenarmen droegen, is het de bedoeling dat we in de toekomst niets zien van deze zonnecellen. Een patiënt krijgt dan een zonnecel ergens onder zijn huid. Deze zonnecel zet het licht dat de huid penetreert vervolgens om in energie. We vragen ons af waar deze zonnecel exact gaat komen. Het moet immers een plek zijn die niet altijd bedekt is met kleding. Misschien wel op de hand, het voorhoofd of – voor wie kaal is – bovenop het hoofd?

Paper

Het paper van de onderzoekers is deze maand te lezen in het wetenschappelijke vakblad Annals of Biomedical Engineering.