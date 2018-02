Hittegolf nabij de Noordpool.

Op dit moment is het winter op het noordelijk halfrond. En dat is juist nabij de Noordpool goed te merken: de poolnacht is in volle gang en normaliter duiken de temperaturen tot ver onder het vriespunt. Maar dit jaar is het een beetje anders, zo blijkt onder meer uit gegevens van het Deense Meteorologische Instituut.

Kaap Morris Jesup

Het instituut meldde vorige week al dat de temperaturen bij Kaap Morris Jesup – het noordelijkste puntje van Groenland – urenlang boven het vriespunt bleven.

Now over 24 hours + in spite of a small dip down to -3.5C* overnight** #KapMorrisJesup is again above 0C .

Station is right under orange blob in N #Greenland.

*Obs have not been QC'd by climatologists yet

**European night – it's permanently night in high #Arctic now pic.twitter.com/RbvxKdvFpT

— Greenland (@greenlandicesmb) 21 februari 2018