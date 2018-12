Onder gunstige omstandigheden kun je de komeet met het blote oog zien.

De komeet geeft acte de présence in december en de eerste helft van januari, zo laat Marc van der Sluys van hemel.waarnemen.com weten. Op dit moment is de komeet zichtbaar in de avond en vroege nacht, maar vanaf de tweede helft van deze maand kun je 46P/Wirtanen vrijwel de gehele nacht bewonderen.

Het beste moment

Volgens Van der Sluys is de komeet het beste te zien tussen 8 en 17 december. Dat heeft te maken met de afstand van de komeet tot de aarde en de storende werking van de maan. Rond 17 december is de afstand tussen 46P/Wirtanen en de aarde het kleinst. Op dat moment is deze slechts 12 miljoen kilometer van onze planeet verwijderd. Vanaf 17 december wordt de komeet echter weer wat minder goed zichtbaar doordat de maan vol wordt en het maanlicht het lastiger maakt om de komeet te spotten. Na volle maan – vanaf 27 december – is de komeet weer wat beter te zien, maar de beste waarneemperiode is toch echt in de komende week.

Waar moet je ‘m zoeken?

Wie de komeet wil spotten, is erbij gebaat te weten waar ‘ie moet kijken. En dat is weer afhankelijk van het moment waarop je kijkt. Op 16 en 17 december is de komeet te zien in de buurt van de Pleiaden (een groepje sterren in het sterrenbeeld Stier). Met kerst spot je ‘m vlak bij de heldere ster Capella (in het sterrenbeeld Voerman). Meer informatie en verduidelijkende kaartjes van de sterrenhemel met daarop de locatie van de komeet kun je vinden op hemel.waarnemen.com.

Wat is er te zien?

46P/Wirtanen komt ongeveer elke 5,4 jaar in de buurt van onze zon. Maar meestal is deze alleen waar te nemen met een telescoop. Deze keer is dat echter anders. Onder gunstige omstandigheden is de komeet met het blote oog waar te nemen. Maar ook met een eenvoudige verrekijker kom je een heel eind. Je ziet de komeet als een wazig vlekje aan de hemel.

Een komeet is eigenlijk niets anders dan een ‘vieze sneeuwbal’ die voornamelijk uit ijs bestaat. Wanneer zo’n komeet in de buurt van de zon komt, warmt deze op en verdampt (sublimeert) het ijs aan of net onder het oppervlak. Zo ontstaat de coma – een wazige wolk rond de komeet – en soms ook een staartje. In het geval van Wirtanen is momenteel alleen een wazig groen bolletje en een klein staartje te zien.