Als ik iets onthouden heb van de lessen natuurkunde die ik op de middelbare school gevolgd heb, dan is het wel dat het behoorlijk ingewikkelde materie is. Frustrerend als je tegelijkertijd een onbedwingbare behoefte voelt om de natuurkunde te doorgronden. Herkenbaar? Dan moet je beslist het boek ‘Ober, er zit natuurkunde in mijn soep’ eens openslaan.

In het boek neemt bubbelfysicus – ja, dat is echt een serieus onderzoeksveld – Helen Czerski je bij de hand en laat je kennismaken met de meest interessante fenomenen uit de natuurkunde. En dat doet ze op bijzondere wijze: aan de hand van alledaagse situaties. Want: natuurkunde is eigenlijk gewoon overal.

Zo legt ze aan de hand van een pan vol met tot popcorn transformerende maïskorrels uit hoe een straalmotor werkt (“het zijn gewoon de gaswetten”). En een onwillige ketchupfles zet ze in om te verklaren waarom auto’s in Christchurch na een aardbeving half begraven werden. Ondertussen gebruikt ze eieren om het ‘behoud van impulsmoment’ aan je verstand te peuteren. “In dit boek worden verbanden gelegd tussen de kleine dingen die we elke dag zien en de grote wereld waarin we leven,” schrijft Czerski in haar voorwoord. “Het is een vrolijke tocht door de fysische wereld, waarbij we zullen zien hoe je met dingen als popcorn, koffievlekken en koelkastmagneten licht kunt werpen op de expedities van Scott, medische tests en een oplossing voor het energievraagstuk.”

En die belofte maakt Czerski met verve waar. Enthousiast en meeslepend legt ze – veelal aan de hand van haar eigen ervaringen – uit hoe de natuurkunde ook in jouw huis en tuin een rol speelt en vertaalt die processen moeiteloos naar de grotere en in beginsel ongrijpbare processen daarbuiten. Dit boek is een aanrader voor iedereen met een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Want “met een beetje basale kennis van de natuurkunde verandert de wereld in een kist vol speelgoed”.