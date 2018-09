Het door Boyan Slat bedachte opruimsysteem wordt nu getest voor de kust van San Francisco.

Voor het testen van het systeem is twee weken uitgetrokken. Als alles volgens plan gaat, zal het systeem na die twee weken naar de plasticsoep in de Stille Oceaan worden getransporteerd.

Jarenlang onderzoek

Het eerste opruimsysteem dat nu voor de kust van San Francisco dobbert, is het resultaat van jarenlang onderzoek en experimenteren, zo is op de site van de Ocean Cleanup te lezen. Op basis van al dat onderzoek heeft de organisatie er alle vertrouwen in dat de technologie werkt. En dus durft de organisatie het nu wel aan om met haar eerste full-scale opruimsysteem het ruime sop te kiezen. Dit eerste systeem – ook wel System 001 genoemd – bestaat uit een 600 meter lange U-vormige drijvende ‘barrière’ waaraan een drie meter lange ‘rok’ hangt. Het systeem is zo ontworpen dat het door de wind en golven wordt voortbewogen. Terwijl het systeem zo op de golven dobbert, verzamelt het plastic afval (zie ook het filmpje hieronder). “Omdat het systeem iets sneller beweegt dan plastic, doet het dienst als een gigantische Pac-Man,” zo is op de site van de Ocean Cleanup te lezen.

Vuurdoop

Over een paar weken zal het systeem dus naar de Stille Oceaan worden gesleept. Daar moet het de echte vuurdoop ondergaan en afrekenen met wat ook wel de kunststofarchipel of plasticsoep wordt genoemd. Met die termen wordt verwezen naar een gebied in de Stille Oceaan waar zich – onder invloed van onder meer stroming – grote hoeveelheden plastic afval verzamelen. Het gebied in kwestie is ongeveer twee keer zo groot als Texas en zou miljarden stukjes plastic herbergen. Met behulp van System 001 hoopt de Ocean Cleanup een deel van dat plastic te vangen. Met schepen kan het vervolgens naar het vasteland worden gebracht voor recycling. De Ocean Cleanup verwacht dat het eerste door System 001 verzamelde plastic over een maand of zes aan land wordt gebracht.

System 001 moet gezien worden als een demonstratiemissie, bedoeld om de technologie te testen. Als alles volgens plan gaat, hoopt de Ocean Cleanup snel op te schalen en meerdere van deze systemen in de Stille Oceaan in te zetten. Volgens de organisatie moet het mogelijk zijn om met zestig van deze systemen in vijf jaar tijd de plasticsoep te halveren.