Iedere paar seconden sluiten jouw oogleden, zonder dat je het in de gaten hebt. Wist je dat jouw oogbollen soms op een andere positie staan wanneer je jouw oogleden opent?

Tijdens het knipperen wordt het oog vochtig gehouden en beschermd tegen vuil. Maar dat is niet het enige. Een internationaal team van wetenschappers beweert dat er tijdens het knipperen meer gebeurt. Wanneer wij knipperen draait het brein de oogbal naar de juiste locatie, zodat we gefocust blijven op wat we zien.

Foutje? Nee hoor!

Dit betekent dat wanneer wij knipperen, dat de oogballen dan net op een andere positie te vinden zijn. Een bewuste fout. Door de verkeerde uitlijning wordt het brein gedwongen om de oogspieren te activeren en opnieuw scherp te stellen.

Reset jouw brein Wij mensen knipperen opvallend vaak met onze ogen. Waarom? Wetenschappers zochten het uit en ontdekten dat het knipperen een hele belangrijke rol speelt: het zorgt ervoor dat ons brein heel kort wordt ‘gereset’ en zich daarna op iets anders kan richten.

Trage oogspieren krijgen hulp

“Onze oogspieren zijn vrij traag en onnauwkeurig”, vertelt hoofdauteur Gerrit Maus van de Nanyang Technische Universiteit in Singapore. “Het brein stuurt continu signalen om te zorgen dat de ogen in de juiste richting kijken. Uit ons onderzoek blijkt dat het brein het verschil meet voor en na het knipperen en vervolgens de juiste correcties doorgeeft aan de oogspieren.”

Het is fijn dat ons brein de oogspieren helpt, anders zou het zicht zeer grillig zijn. “Onze hersenen kunnen de puntjes met elkaar verbinden, waardoor het bijvoorbeeld niet donker wordt als we met onze ogen knipperen”, voegt co-auteur David Whitney van UC Berkeley toe.

Experiment

Maus en Whitney zijn hier achter gekomen na een experiment met twaalf proefpersonen. Zij moesten een lange tijd na een stip op een scherm kijken. Iedere keer wanneer zij knipperden, verplaatste de stip een centimeter naar rechts. Deelnemers zagen deze verschuiving niet, omdat het brein direct na het knipperen opnieuw focuste op de stip. Na dertig keer sprongen de oogbollen automatisch naar de voorspelde positie waar de stip zou verschijnen.

“Dit onderzoek laat zien dat ons brein zich continu aanpast aan veranderingen en spieren aanstuurt om fouten in onze lichamen te herstellen,” concludeert Maus.