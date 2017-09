In China ontdekte eieren van een oviraptor blijken echt van oorsprong een blauwgroene kleur te hebben.

Dat schrijven onderzoekers in het blad PeerJ. De wetenschappers bogen zich nog eens over gefossiliseerde eieren die in het zuidelijke deel van China zijn teruggevonden en worden toegeschreven aan de oviraptor Heyuannia huangi. De eieren zijn overduidelijk blauwgroen van kleur, maar aangenomen werd dat ze dat kleurtje tijdens het proces van fossilisatie hadden opgelopen. Niet dus, zo schrijven de onderzoekers. Want onderzoek wijst uit dat de eieren deze kleur al hadden toen ze uit de moeder-oviraptor kwamen zetten. In de eierschalen hebben onderzoekers namelijk pigmenten aangetroffen die we ook in vergelijkbaar gekleurde vogeleieren aantreffen.

Dat dinosaurussen blijkbaar ook in staat waren om gekleurde eieren te produceren, is heel interessant. Zo kan het ons meer vertellen over de wijze waarop deze oviraptor voor zijn jongen zorgde. De onderzoekers wijzen erop dat er vandaag de dag nog altijd moderne vogels zijn die blauwgroene eieren leggen. En die gekleurde eieren liggen niet begraven, maar open en bloot in een nest. Waarschijnlijk pakte H. huangi het op dezelfde manier aan. “We vermoeden dat de gekleurde eieren evolueerden nadat eieren niet langer begraven werden, maar open en blootliggende nesten werden gebouwd,” zo schrijven de onderzoekers. “Selectie voor gekleurde eieren vond plaats nadat de eieren zichtbaar werden voor ouders, soortgenoten, roofdieren of parasieten.”

De blauwe dinosaurseieren kunnen er bovendien op wijzen dat de kleine oviraptors verzorgd werden door hun vader. “Eieren met een blauwgroene kleur worden onder moderne vogels geassocieerd met vaderlijke zorg,” aldus de onderzoekers.