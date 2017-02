En dat is…’I’ (ik)! Op de voet gevolgd door ‘very’ (heel) en ‘tremendous’ (enorm of verschrikkelijk).

Daarnaast blijkt de communicatiestijl van Trump bijzonder simpel te zijn. Hij gebruikt korte zinnen en herhaalt dezelfde argumenten elke keer in simpele bewoordingen. Ook lijkt hij uit een vrij beperkte vocabulaire te putten.

Tv-debatten

Dat schrijven onderzoekers in het blad Digital Scholarship in the Humanities. Ze baseren hun conclusies op een grondige analyse van tv-debatten die nog voorafgaand aan de voorverkiezingen werden gevoerd. Daarbij bestudeerden ze niet alleen de communicatiestijl van Trump, maar ook die van onder anderen Hillary Clinton, Ted Cruz, Jeb Bush en Bernie Sanders.

Veelgebruikte woorden

De onderzoekers gingen onder meer na welke woorden de onderzochte personen het vaakst gebruikten. Bij Trump staat ‘I’ met stip op één, gevolgd door ‘very’ (heel), ‘tremendous’ (verschrikkelijk), ‘nobody’ (niemand), ‘going’ (gaan), ‘Mexico’, ‘not’ (niet), ‘Jeb’ (Jeb Bush), ‘excuse’ (excuses/smoes) en ‘deal’. Clinton bleek de woorden ‘senator’, ‘Sanders’ (Bernie Sanders), ‘to’ (tot/aan/bij), ‘comprehensive’ (uitgebreid), ‘I’ (ik), ‘income’ (inkomen), ‘try’ (proberen), ‘Republicans’ (Republikeinen), ‘affordable’ (betaalbaar) en ‘more’ (meer) het vaakst te gebruiken.

Informatiedichtheid

De onderzoekers beoordeelden ook de dichtheid van informatie: hoeveel informatie bevatten de gesproken woorden? Trump scoorde hierbij het laagst met een informatiedichtheid van zo’n 36,6 procent. Ted Cruz scoorde het hoogst met een percentage van 44,6 procent. Trump bleek tevens de minste lange en complexe woorden te gebruiken (ongeveer 18,3 procent van de woorden die hij gebruikte, waren als lang en ingewikkeld te categoriseren).

Het onderzoek geeft te denken, stelt onderzoeker Jacques Savoy. “Betekent het – aangezien Trump de voorverkiezingen en de daadwerkelijke verkiezingen won – dat efficiënte communicatie gebaseerd moet zijn op een tweet-achtige retorica en dat deze communicatievorm de toekomstige verkiezingen zal domineren? De retorische evolutie beweegt duidelijk richting kortere boodschappen, maar betekent dit ook dat er sprake is van simplistische analyses en oplossingen? Als het antwoord ‘ja’ is, is de democratie mijns inziens in gevaar.”