Het Maya-rijk blijkt een stuk groter te zijn dan tot nu toe bekend was.

De dichtbegroeide jungle in het noorden van Guatamala onthult niet gewillig haar geheimen. Eeuwenlang heeft het overwoekerende landschap de meeste overblijfselen van de Maya’s zorgvuldig beschermd. Tot nu. Dankzij een nieuwe onderzoeksmethode werd ruim 2.000 vierkante kilometer van de jungle uit de lucht gescand. Met een prachtig resultaat: 60.000 voorheen onbekende bouwwerken werden onthuld.

Laserlicht

De bouwwerken bestaan onder meer uit piramides, overblijfselen van paleizen, terrassen, rijwegen, verdedigingsmuren, torens en huizen. De bouwwerken werden gevonden met behulp van LiDAR, een methode om de jungle vanuit de lucht in kaart te brengen. Op een vliegtuig werd een apparaat gemonteerd dat een constante puls van laserlicht over een strook jungle uitstraalde. Vervolgens werd er gekeken hoe lang het duurde voordat het uitgestraalde licht op het oppervlak weerkaatste. Dit werd vertaald in topografische gegevens. De hightech laser kon door de kleinste gaten in de vegetatie prikken en de ligging van het land opmerkelijk precies vastleggen. Vervolgens werden de bomen uit de data gefilterd, waardoor het oppervlak bloot kwam te liggen.

Maya’s

Uit het onderzoek blijkt dat de Maya-beschaving een stuk groter was dan dat we tot nu wisten. Zo konden ze zich qua omvang meten aan bijvoorbeeld het China en Egypte van de Oude Wereld. Tot nu toe werd de omvang van de bevolking in de Maya-laaglanden geschat op één tot twee miljoen inwoners. Maar de nieuwe resultaten suggereren dat het goed mogelijk is dat de aantallen veel hoger liggen: tot wel twintig miljoen inwoners. Een aantal dat in die tijd ongeveer de helft van de totale bevolking van Europa vertegenwoordigde, in een gebied dat ruwweg zo groot was als Italië.

Enthousiast

De onderzoekers zijn razend enthousiast. Tom Garrison, een van de betrokken archeologen van het project noemt het onderzoek zelfs de belangrijkste ontwikkeling in de Maya-archeologie in 100 jaar tijd. “Er bestaan hele steden waar we niet eerder weet van hadden,” zegt ook onderzoeker Estrada Belli. “Er is een gebied van 20.000 vierkante kilometer dat we nog moeten gaan onderzoeken. Ik garandeer je dat ook daar nog honderden steden tussen zullen zitten die we nog niet kennen.”

Uitzending Nieuwsgierig naar de bevindingen? De documentaire ‘Lost Treasures of the Maya Snake Kings’ wordt zondag 11 februari uitgezonden om 20.30 uur op National Geographic. Bekijk de trailer hier

Speurtocht

Onderzoeker Albert Lin is vervolgens met de gegevens van de LiDAR op zak de jungle in gegaan om de nieuw ontdekte bouwwerken te lokaliseren. Lin vindt onder andere een Maya-piramide, die nog grotendeels intact is, maar door de begroeiing van planten en bomen niet eerder is opgemerkt. Lin’s speurtocht door de jungle is te zien in de tv-special op National Geografic (zie kader).

De bevindingen van LiDAR zijn volgens de onderzoekers slechts het begin. Er is nog veel te ontdekken over de opkomst, piek en de ondergang van de Maya-beschaving. De LiDAR-gegevens wijzen nieuwe gebieden aan waar antwoorden gevonden kunnen worden. “We hebben zoveel gegevens, de vraag is hoe we ermee om moeten gaan,” zegt Garrison. “Dat is nu de uitdaging.”