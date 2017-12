“Het pad naar het antwoord toe is hoe dan ook fascinerend.”

Onze Melkweg bevat voor wetenschappers nog steeds verassingen. Op dit moment proberen astronomen te achterhalen wat die lange sliert toch is, die zich nabij het supermassieve zwarte gat in het centrum van onze Melkweg bevindt. In 2016 werd het ongewone filament ontdekt. Sindsdien zijn er veel astronomen die zich het hoofd breken over de sliert. Het filament is ongeveer 2,3 lichtjaren lang en buigt zich rondom de punt van Sagittarius A*, het supermassieve zwarte gat in het centrum van onze Melkweg.

Afbeelding

Een team van astronomen heeft een poging gedaan om het antwoord dichterbij te brengen. Met gebruik van een baanbrekende techniek is het ze gelukt om de sliert op hoge kwaliteit op beeld vast te leggen. “Hierdoor kunnen we het filament nu veel dichter bij het centrale zwarte gat volgen,” zegt Mark Morris, hoofdauteur van het onderzoek. “We hebben echter nog steeds veel werk te verrichten om te achterhalen wat de ware aard van dit filament is.”

Drie verklaringen

De onderzoekers hebben al wel drie verklaringen voor de sliert overwogen:

1) De sliert wordt veroorzaakt door deeltjes die met hoge snelheid uit het magnetisch veld van een zwart gat worden geschoten, ook wel jets genoemd.

2) De sliert is eigenlijk een kosmische snaar. Echter is het bestaan van kosmische snaren nog in nevelen gehuld.

3) De positie en de richting van de sliert is slechts een toevallige superpositie en er is geen enkele associatie tussen het filament en het zwarte gat. Toch is zulk toeval erg onwaarschijnlijk.

Scenario’s

Welk van de onderzochte scenario’s het uiteindelijk ook zal zijn, elk van hen zou een intrigerend inzicht verschaffen. Stel dat optie 1 waar is, dan zou dit bijvoorbeeld belangrijke informatie over het magnetisch veld in deze speciale omgeving kunnen onthullen. Maar als optie 2 waar blijkt te zijn, dan zou dat het eerste bewijs leveren voor een tot nu toe zeer speculatief idee. Dit zal diepgaande gevolgen hebben voor het begrijpen van zwaartekracht, ruimte-tijd-verhoudingen en het universum zelf.

Dat de sliert bijzonder is, staat hoe dan ook vast. Want zelfs als het filament niet fysiek verbonden is met supermassieve zwarte gat, dan nog is de bocht in de sliert erg ongebruikelijk. “Hoewel we het antwoord nog niet hebben, is het pad naar het antwoord toe fascinerend,” zegt co-auteur Miller Goss. “We zullen blijven zoeken totdat we een verklaring hebben gevonden.”