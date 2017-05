De komende maanden krijgen onderzoekers dankzij drie sterren de unieke kans om meer te weten te komen over MU69.

Op 1 januari 2019 scheert ruimtesonde New Horizons langs Kuipergordelobject 2014 MU69. Wat de sonde daar precies aan gaat treffen, is een mysterie. Nu houden de meeste onderzoekers wel van een beetje mysterie, want des te meer valt er tijdens de scheervlucht langs MU69 natuurlijk te ontdekken. Tegelijkertijd vinden diezelfde wetenschappers het ook wel prettig als ze een beetje weten wat ze te wachten staat als ze 2014 MU69 naderen, al is het alleen maar om eventuele risico’s die New Horizons tijdens het naderen van MU69 loopt, te verkleinen. En daarom zullen wetenschappers binnenkort op drie specifieke momenten hun telescopen op MU69 richten, in de hoop dat het mysterieuze Kuipergordelobject een klein tipje van de sluier wil oplichten.

Wat weten we nu van MU69? Het Kuipergordelobject is naar schatting zo’n 40 kilometer groot. Hubble-waarnemingen suggereren bovendien dat het object rood van kleur is

Twee seconden

Op 3 juni zal 2014 MU69 voor een ster langs bewegen en het licht van die ster kort tegenhouden. Omdat MU69 heel klein is, zal deze het licht van de ster slechts 2 seconden tegenhouden. Maar gedurende die twee seconden kunnen wetenschappers een hoop over het Kuipergordelobject te weten komen. Verschillende telescopen zullen die dag op MU69 gericht zijn en in die korte tijd dat MU69 voor de ster staat, proberen te onthullen welke vorm het Kuipergordelobject heeft en wat zich in de buurt van het Kuipergordelobject allemaal ophoudt. “Ons belangrijkste doel is bepalen of er gevaren zijn nabij MU69,” vertelt hoofdonderzoeker Alan Stern. “Ringen, stof of zelfs satellieten. Maar we verwachten ook veel te leren over de baan (van MU69, red.) en mogelijk kunnen we de omvang en vorm bepalen. En dat helpt allemaal bij het plannen van de scheervlucht.”

Telescopen

Onderzoekers zullen tientallen telescopen plaatsen in Argentinië en Zuid-Afrika en proberen om met die telescopen een glimp van de sterverduistering op te vangen. “Inzetten op twee verschillende continenten vergroot onze kansen op mooi weer,” vertelt onderzoeker Cathy Olkin.

Nog een kans

Op 10 en 17 juli zal MU69 voor twee andere sterren langs bewegen. En ook dan kijken wetenschappers toe. Op 10 juli zal MU69 niet alleen vanaf de aarde, maar ook vanuit de lucht – door het Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) – bestudeerd worden.

Onderzoekers benadrukken het belang van deze waarnemingen. Alle informatie over MU69 is namelijk welkom. Het Kuipergordelobject werd pas drie jaar geleden ontdekt en dat New Horizons het object van dichtbij zou gaan bekijken, werd pas in 2015 duidelijk. Het betekent dat er weinig tijd is om het object beter te leren kennen alvorens New Horizons er met een snelheid van zo’n 56.000 kilometer per uur langs suist. “Scheervluchten zijn onvergeeflijk,” stelt Stern. “Er bestaan geen tweede kansen.”