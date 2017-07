Wetenschappers van de Yale Universiteit hebben tot wel zestig nieuwe hete Jupiters gevonden. Dit zijn grote gasplaneten die dicht om hun moederster draaien.

Professor Greg Laughlin en studente Sarah Millholland gebruikten een nieuw ‘machine learning’-algoritme dat in staat is om patronen in data te herkennen en voorspellingen te doen. Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie. Een computer hoeft niet geprogrammeerd te worden om een specifieke taak uit te voeren, maar leert aan de hand van nieuwe gegevens zelf patronen te herkennen. Een voorbeeld: Google’s machine learning-computer ziet tien foto’s van bruggen en tien foto’s van wolkenkrabbers. Een mens geeft aan wat bruggen zijn en wat wolkenkrabbers zijn. Vervolgens kan het systeem zelf toekomstige foto’s van wolkenkrabbers herkennen die er niet exact hetzelfde uitzien, omdat de computer zelf zijn beeld van wolkenkrabbers kan aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens.

Het algoritme van Laughlin en Millholland herkent kleine variaties in het licht, wat veroorzaakt kan worden door een exoplaneet die licht van de moederster reflecteert. Als dit bijvoorbeeld iedere 75 uur gebeurt, dan is er sprake van een patroon en draait er mogelijk een exoplaneet om de ster met een omlooptijd van iets meer dan drie aardse dagen.

Big data

De onderzoekers lieten dit algoritme los op de gegevens van de Kepler-telescoop, die in vier jaar tijd meer dan 140.000 sterren observeerde. Door deze ‘big data’ te analyseren konden de zwakke signalen van Hete Jupiters worden opgevangen. In totaal werden er zestig kandidaat-planeten gevonden. De Doppler-methode wordt gebruikt om te testen of deze planeten echt bestaan. In dat geval kijken onderzoekers of de ster heen en weer beweegt. Wiebelt de ster, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een nabije grote exoplaneet.

“Het is fantastisch om te zien hoe de nieuwste technieken ingezet kunnen worden om data te analyseren en nieuwe werelden te ontdekken”, zegt Laughlin.

Meer kennis over een planeet

Maar dit is pas het begin, want het gereflecteerde licht van een exoplaneet bevat interessante informatie. Zo kunnen wetenschappers deze gegevens gebruiken om te achterhalen waar een atmosfeer van een planeet uit bestaat, of het waait, of er wolken zijn en of er sprake is van grote temperatuurschommelingen.