En hun studie kan tevens de ondergang van de anti-rimpelcrème inluiden.

Wie wel eens een flinke snee in zijn huid heeft gehad, kent het vast wel: er ontstaat een litteken dat zich duidelijk onderscheidt van de rest van de huid en lange tijd (zoniet voorgoed) zichtbaar blijft. Dat zo’n litteken er anders uitziet, heeft verschillende redenen. Zo bevat het littekenweefsel geen vetcellen en missen ook de haarzakjes, waardoor op die plek geen haren meer groeien.

Haarzakjes en vet

Wetenschappers zijn met die twee gegevens aan de slag gegaan en hebben nu eindelijk een manier bedacht om wondjes zonder de totstandkoming van littekens te laten helen. “In feite manipuleren we het genezingsproces zo dat het leidt tot huidregeneratie in plaats van littekens,” vertelt onderzoeker George Cotsarelis. “Het geheim is om eerst de haarzakjes te regenereren. Daarna zal ook het vet in reactie op de signalen van die haarzakjes geregenereerd worden.”

WIST JE DAT… …wondjes in de nabije toekomst ook aangepakt kunnen worden met superlijm? “Je kunt het vergelijken met siliconenkit in de badkamer,” aldus onderzoekers. Lees er hier meer over!

Wat onmogelijk leek, lukt

Normaal gesproken vind je in de huid vetcellen. Maar wanneer wondjes genezen en littekens ontstaan, gaan deze verloren. De meestvoorkomende cellen in genezende wondjes zijn dan ook niet vetcellen, maar myofibroblasten. Wat de onderzoekers nu ontdekt hebben, is dat het regenereren van haarzakjes ertoe leidt dat die myofibroblasten omgetoverd worden tot vetcellen. Het is een doorbraak. Zeker omdat gedacht werd dat myofibroblasten onveranderlijk waren. “Er werd doorgaans aangenomen dat myofibroblasten niet in staat waren om in een ander type cel te veranderen,” vertelt Cotsarelis. “Maar onze studie laat zien dat we deze cellen kunnen beïnvloeden en ze efficiënt om kunnen zetten in vetcellen.” Dat blijkt niet alleen uit experimenten met op de kweek gezette cellen van muizen, maar ook uit experimenten met menselijke cellen.

“De resultaten laten zien dat we na een verwonding korte tijd de kans hebben om het weefsel zo te beïnvloeden dat het geregenereerd wordt in plaats van een litteken vormt,” stelt onderzoeker Maksim Plikus. Maar het onderzoek heeft niet alleen implicaties voor wondgenezing. Er zijn namelijk nog meer scenario’s te bedenken waarin vetcellen verloren gaan. Bijvoorbeeld tijdens de behandeling van HIV of doordat mensen ouder worden. In het laatste scenario leidt het verdwijnen van vetcellen – met name in het gezicht – tot diepe rimpels. “Onze resultaten kunnen ons mogelijk leiden richting een strategie die erop gericht is om vetcellen in de gerimpelde huid te regenereren, wat weer kan leiden tot gloednieuwe anti-verouderingsbehandelingen,” aldus Cotsarelis.