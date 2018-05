Een primeur.

De spin op de foto hierboven heeft de naam ‘Kim’ gekregen en behoort tot de soort Phidippus regius. Het is een vrouwtje en ze is zo’n 1,5 centimeter groot. En Kim kan iets bijzonders. Onderzoekers van de universiteit van Manchester hebben haar namelijk geleerd om op bevel van het ene naar het andere platform te springen.

De onderzoekers hadden natuurlijk een duidelijk doel voor ogen met het trainen van de spin. Terwijl Kim – op commando – haar sprongen maakte, werd zij vanuit verschillende hoeken met supersnelle camera’s gevolgd. De onderzoekers hoopten zo meer inzicht te krijgen in hoe de spin tijdens het springen beweegt.

Springvaardigheid

“De focus van dit onderzoek is de uitzonderlijke springvaardigheden van deze spinnen,” vertelt onderzoeker Mostafa Nabawy. “Een springspinnetje kan vanuit stilstand een sprong maken die wel zes keer langer is dan zijn lichaamslengte. De verste sprong die een mens kan maken is 1,5 keer zo lang als het eigen lichaam.” Meer inzicht in hoe de spin dat voor elkaar krijgt, kan onder meer van pas komen bij het ontwikkelen van lenige microrobots.

Energieverbruik

Uit het onderzoek van Nabawy en collega’s blijkt dat Kim over verschillende spring-strategieën beschikt. Welke strategie de spin gebruikt, is afhankelijk van de sprong die zij moet maken. Tijdens kleine sprongetjes verbruikt de spin bijvoorbeeld behoorlijk wat energie, maar dat resulteert wel in een accurate sprong (wat belangrijk is als de spin zijn prooi wil kunnen bespringen). Wanneer Kim een grotere afstand moet overbruggen of van een lager gelegen platform op een hoger gelegen platform moet springen, kiest zij voor een efficiëntere en dus energiezuinigere aanpak.

Hoewel het onderzoek meer onthult over hoe springspinnen springen, blijven er ook nog enkele vragen onbeantwoord. Zo weten onderzoekers al meer dan vijftig jaar dat spinnen een soort interne hydraulische druk gebruiken om hun poten te strekken. Onduidelijk is echter of ze daarmee hun spierkracht vergroten of vervangen. “Onze resultaten suggereren dat Kim, hoewel zij haar pootjes hydraulisch kan bewegen voor haar uitzonderlijke springprestaties niet de aanvullende kracht van haar hydraulische bewegingen nodig heeft. Dus de rol van hydraulische beweging in spinnen blijft een open vraag.”