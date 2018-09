“Dit is één van de mooiste vissen die ik ooit heb gezien,” aldus onderzoeker Luiz Rocha.

Rocha en collega’s ontdekten de vis tijdens een expeditie naar de Sint-Pieter-Rotsen, een afgelegen archipel in de Atlantische Oceaan die bij Brazilië hoort. Het visje leeft in rotsspleten op meer dan 120 meter diepte en behoort tot een ons voor kort onbekende soort. Die soort heeft de naam Tosanoides aphrodite gekregen.

Wat natuurlijk opvalt, zijn de felle kleuren van het visje. Mannetjes hebben roze en gele kleuren, terwijl de vrouwtjes rood van kleur zijn. Aan het oppervlak zouden de vissen met hun neonkleuren snel in het oog springen. Maar op meer dan 100 meter diepte is het schemerig. “Vissen die in de schemering leven zijn doorgaans roze of rood van kleur,” legt onderzoeker Hudson Pinheiro uit. “Rood licht dringt niet tot in deze donkere dieptes door, waardoor de vissen praktisch onzichtbaar zijn, tenzij ze verlicht worden door een zaklamp zoals het exemplaar dat wij bij ons hadden.”

Desalniettemin wist dit kleurrijke visje de onderzoekers toch behoorlijk te verrassen. “Dit is één van de mooiste vissen die ik ooit heb gezien,” aldus Rocha. “Het was zo betoverend dat we alles om ons heen vergaten.” Zo zagen de onderzoekers ten tijde van de ontdekking van T. aphrodite niet eens door dat er boven hun hoofd een enorme stompsnuitzeskieuwshaai cirkelde (zie ook het filmpje hieronder).