Een eerste stap in het ontrafelen van het honderd jaar oude mysterie.

Na een uitvoerige zoekactie stuitten onderzoekers op de HMAS AE1, de eerste onderzeeër van Australië die in de Eerste Wereldoorlog naar de zeebodem zonk. Alle bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Deze tragische gebeurtenis is één van de hardnekkigste mysteries uit de militaire geschiedenis van Australië.

HMAS AE1 De Australische onderzeeër HMAS AE1 ging verloren op 14 september 1914, voor de kust van de havenstad Rabaul. De onderzeeër woog 800 ton. Aan boord waren 35 bemanningsleden.

Expeditie

Tot op heden is nog steeds onduidelijk waarom de onderzeeër gezonken is. In een poging het mysterie te ontrafelen, besloten onderzoekers op zoek te gaan naar het schip. De expeditie ging van start op het onderzoeksschip Fugro Equator dat is uitgerust met geavanceerde zoektechnologie. De HMAS AE1 werd teruggevonden op meer dan 300 meter diepte in de wateren voor de kust van de Duke of York Islands, ten oosten van Papoea-Nieuw-Guinea.

Goede staat

De eerste beelden laten zien dat de onderzeeër in opmerkelijke goede staat bewaard is gebleven. Daarnaast blijkt hij voor alsnog uit één stuk te bestaan. Na de ontdekking van de onderzeeër werd er een aan boord van de Fugro Equator een kleine herdenkingsdienst gehouden voor de officieren en matrozen die 103 jaar geleden op de HMAS AE1 het leven lieten. Op dit moment wordt er geprobeerd contact op te nemen met nazaten van de bemanning.

De ondergang van de HMAS AE1 was het eerste verlies voor de Koninklijke Australische Marine en het eerste verlies van de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog. De informatie die bij de expeditie verzameld is, zal helpen om het mysterie van de ondergang van HMAS AE1 te ontrafelen.