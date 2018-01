Goed nieuws voor de toekomstige Marsbewoners!

Onderzoekers hebben voor het eerst de driedimensionale structuur van enorme ijsafzettingen op Mars in kaart gebracht. De beelden onthullen nog nooit eerder waargenomen details over de ijskappen. Zo blijkt dat sommige slechts een paar meter onder het oppervlak van Mars beginnen en zich uitstrekken tot diepten van meer dan honderd meter.

Marskolonisten

De studie, die gepubliceerd is in Science, toont aan dat er weinig steen- en stofmateriaal in het ijs zit. Goed nieuws, want dat betekent dat het ijs relatief zuiver is. Daar komt nog bij dat het bevroren water net onder het oppervlak ligt, waardoor het waarschijnlijk gemakkelijk toegankelijk is voor toekomstige Marskolonisten. En ijs is er in overvloed. “Er is ijs onder ruwweg een derde van het oppervlak van Mars,” zegt hoofdonderzoeker Colin Dundas.

Structuur

Uit voorgaande missies was al wel bekend dat er ijsafzettingen op Mars voorkomen. Maar voor het eerst is nu de verticale structuur en de dikte van de ijskappen in kaart gebracht. Dit deden de onderzoekers met behulp van hoge resolutie beelden van het HiRISE-instrument. De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in acht verschillende erosiehellingen op Mars. Deze steile hellingen worden waarschijnlijk gevormd door een proces dat ‘sublimatie’ heet. Hierbij transformeert ijs direct in de atmosfeer in de vorm van waterdamp.

Klimaat

Vergelijkbaar met ijskernen op onze eigen planeet, kan het ijs op de erosiehelling ons veel over de geschiedenis van het klimaat op Mars vertellen. Zo onthullen de beelden allerlei geologische kenmerken, zoals gestreepte patronen en kleurvariaties (zoals te zien is op de afbeelding bovenaan dit artikel). Deze ijslagen met verschillende verhoudingen van ijs en stof hebben zich gevormd onder wisselende klimatologische omstandigheden. De afbeelding geeft dus een mooie indicatie van de variërende klimaatcondities op de rode planeet.

“Wat we zien zijn dwarsdoorsneden van het ijs die ons een driedimensionaal beeld verschaffen,”zegt hoofdonderzoeker Colin Dundas. “Hierop zijn meer details te zien dan ooit tevoren. Het hebben van deze informatie is een belangrijke bijdrage aan de groeiende hoeveelheid kennis over de omstandigheden op Mars.”