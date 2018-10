De vis leefde zo’n 150 miljoen jaar geleden en heeft wel wat weg van een moderne piranha.

Onderzoekers ontdekten de resten van de vis in kalksteenafzettingen die in het zuiden van Duitsland zijn teruggevonden. De vis heeft tanden die sterk doen denken aan die van de piranha en onderzoekers vermoedden dan ook al snel dat het om een vleesetende vis gaat. Dat vermoeden wordt onderschreven door hetgeen ze in de omgeving van de vis aantroffen: slachtoffers.

Vinnen

“We hebben andere vissen in hetzelfde gebied gevonden waarbij hapjes uit de vinnen zijn genomen,” vertelt onderzoeker David Bellwood. “Dit is een geweldige overeenkomst met moderne piranha’s die meestal niet van het vlees, maar van de vinnen van andere vissen eten. Het is een opmerkelijk slimme aanpak, aangezien vinnen weer hergroeien.” De voedingsbron van een piranha hernieuwt zichzelf dus. “Eet van een vis en de vis gaat dood, knabbel aan zijn vinnen en je hebt ook in de toekomst nog eten,” aldus Bellwood.

Zout water

Toch zijn er ook verschillen tussen moderne piranha’s en de vleesetende vis die nu in het zuiden van Duitsland is ontdekt. Zo leefde laatstgenoemde in een zee, gevuld met zout water. Moderne piranha’s treffen we in zoet water aan.

De ontdekking van deze vleesetende vis is hoe dan ook heel bijzonder. Niet in de laatste plaats omdat deze zo’n 150 miljoen jaar geleden leefde. “Wat opmerkelijk is, is dat de vis uit de Jura stamt,” legt onderzoeker Martina Kölbl-Ebert uit. “Vissen zoals wij ze kennen – beenvissen – beten in die tijd geen vlees van andere vissen af. Haaien waren wel in staat om dat te doen, maar beenvissen aten òf ongewervelde dieren òf slikten hun prooi vrijwel heelhuids door.” Vleesetende vissen zouden pas veel later zijn ontstaan, zo dachten de onderzoekers. Maar dat klopt dus niet. “Toen de dinosaurussen over de aarde liepen en kleine dinosaurussen probeerden om samen met de pterosaurussen te vliegen, zwommen er vissen rond hun voeten die de vinnen of het vlees van elkaar af trokken,” aldus Bellwood.