De eerste Nederbananen – in de kas geteeld – zijn klaar om geplukt te worden.

De oogst is het resultaat van een behoorlijk ambitieus en uniek experiment. Wageningse onderzoekers kijken momenteel namelijk of het mogelijk is om bananen in een kunstmatige bodem in kassen te laten groeien. En jawel, zo laten de prachtige trossen nu zien, dat kan!

Panamaziekte

De onderzoekers teelden de bananen op twee kunstmatige bodems: het turfachtige cacaopeat en steenwol. Dat lijkt misschien een beetje vreemd, want waarom zou je de bananen niet in een conventionele bodem laten groeien? Dat heeft alles te maken met de gevreesde Panamaziekte die zich jarenlang in de bodem kan ophouden. “Deze ziekte bedreigt de banaan elders in de wereld en vormt daar een grote bedreiging voor de teelt,” legt onderzoeker Gert Kema uit. “Dus hebben we de banaan uit de bodem gehaald.”

Mooi resultaat

En met succes dus. “De bananenplanten groeien uitstekend op cacaopeat- en steenwolsubstraat met alleen een voedingsoplossing. Voordeel van de substraatteelt (teelt in een kunstmatige bodem, red.) is dat voedingsstoffen beter kunnen worden afgestemd op de behoefte. Bovendien voorkom je verliezen, mogelijk zo’n 30%, door lekkage. De ‘Nederbanaan’ heeft ook geen ziektebestrijding nodig, waardoor de teelt duurzamer is dan die in de traditionele productiegebieden.”

Leermoment

Natuurlijk levert zo’n uniek experiment ook leermomenten op. Zo hebben onderzoekers maar liefst zestig bananenplanten in de kas staan en dat is eigenlijk een beetje te veel, zo legt Kema uit. “We hebben wel geleerd dat de plantdichtheid op dit moment te hoog is. Dat gaan we aanpassen, zodat we meer licht hebben en de trossen sneller afrijpen.”

Streekproduct

De geoogste ‘Nederbananen’ worden binnenkort als streekproduct te koop aangeboden. En dat smaakt naar meer. Zo hebben verschillende partners binnen het onderzoeksproject – waaronder Chiquita – er wel oren naar om deze manier van telen voort te zetten in kassen of andere gebouwen en zo een kleine regionale markt te bedienen. “Denk aan consumenten of restaurants en ziekenhuizen in de regio. Zo kunnen we ook een start maken met het telen van andere rassen, voor een diverser aanbod.”

Uiteindelijk hopen de betrokken partijen natuurlijk dat dit onderzoek ook buiten de landsgrenzen zijn vruchten afwerpt. Want de bananenteelt zit behoorlijk in het nauw. Door de Panamaziekte vallen oogsten soms wel veertig procent lager uit dan normaal en dreigt de banaan op korte termijn een delicatesse te worden.