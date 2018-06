Het middelgrote zwarte gat is de ontbrekende schakel waar wetenschappers al tijden naar op zoek zijn.

In het heelal zijn er ontelbaar veel kleine zwarte gaten te vinden. Zo’n stellair zwart gat ontstaat nadat een zware ster aan het eind van zijn leven explodeert als supernova. De kern van de bejaarde ster stort dan ineen tot een zwart gat.

Daarnaast zijn er supermassieve zwarte gaten. Deze objecten zijn te vinden in de centra van sterrenstelsels, zoals Sagittarius A in het hart van ‘onze’ de Melkweg. Deze supermassieve zwarte gaten zijn even zwaar als honderdduizenden tot miljarden zonnen bij elkaar.

En dan zijn er nog zeldzame middelgrote zwarte gaten, zogenoemde IMBH’s. Onderzoekers denken dat middelgrote zwarte gaten – even zwaar als enkele duizenden tot tienduizenden zonnen bij elkaar – bestaan, maar hebben slechts een paar kandidaten gevonden. Vorig jaar schreven Japanse astronomen in een paper over kandidaat CO-0.40-0.22*. Dit middelgrote zwarte gat zou 100.000 keer zwaarder zijn dan de zon en daarmee het op één na zwaarste zwarte gat in onze Melkweg zijn. Onderzoekers denken dat CO-0.40-0.22* de kern vormde van een dwergsterrenstelsel dat door onze Melkweg gekannibaliseerd is.

Nu heeft een ander onderzoeksteam opnieuw sterk bewijs gevonden van het bestaan van een middelgroot zwart gat. Een internationaal team van wetenschappers spotten een middelgroot zwart gat dat een andere ster verorbert. Ze schrijven daarover in een nieuw paper in het wetenschappelijke vakblad Nature. “We hebben geluk dat we dit object zien en dat we veel data kunnen verzamelen”, zegt professor Dacheng Lin van de universiteit van New Hampshire.

De onderzoekers hopen dat ze met de verzamelde gegevens meer soortgelijke objecten kunnen vinden. “We verwachten dat er veel meer IMBH’s bestaan in sterrenclusters”, vervolgt Lin. “We hebben nog weinig middelgrote zwarte gaten gevonden, omdat ze zich rustig gedragen en daardoor niet opvallen.”