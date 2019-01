Even werd gevreesd dat de kikker Romeo de laatste van zijn soort is. Maar nu is er weer hoop!

Romeo blijkt toch nog soortgenoten te hebben! Tot die ontdekking komen onderzoekers nadat ze stad en land afzochten in het dichte Boliviaanse regenwoud naar een Telmatobius yuracare kikker. De kikkersoort is in de afgelopen tien jaar niet meer in het wild gespot en gevreesd werd dat Romeo de laatste van zijn soort zou zijn. Maar in een paar dagen tijd stuitten de onderzoekers op vier Telmatobius yuracare kikkers, waaronder een Juliet voor onze Romeo.

Romeo

Romeo de kikker werd bijna een jaar geleden wereldnieuws toen onderzoekers een datingprofiel voor de kikker aanmaakten: “Ik ben letterlijk de laatste van mijn soort. Ik weet het: heftig. Maar dat is waarom ik hier ben: in de hoop mijn perfecte match te vinden, zodat we onze soort kunnen redden (no pressure ;-)).” Het datingprofiel was een ludieke actie om geld in te zamelen om een grootste zoektocht op sleeptouw te zetten, op zoek naar een vrouwtje voor Romeo. En dat lukte. In totaal doneerden mensen zo’n 25.000 dollar. Genoeg om vier onderzoekers op vrouwenjacht te sturen in het Boliviaanse regenwoud.

Zoektocht

Dat het een moeilijke opgave zou worden, stond bij voorhand al vast. Want als er in de afgelopen tien jaar geen enkele soortgenoot van Romeo was gespot, kon het zomaar zijn dat er ook nu geen Telmatobius yuracare kikkers werden aangetroffen. “We zochten naar kikkers in stromen die de perfecte omstandigheden boden,” vertelt expeditielid Camacho Badani. “Maar we vonden niets. Het hele team was nat en moe, maar we besloten om toch nog één keer te gaan kijken alvorens we terug zouden keren naar het kamp. Na ongeveer vijftien minuten zoeken, zag ik ineens een kikker in het water springen.” De onderzoekster besloot het dier te vangen. “Toen ik hem uit het water trok zal ik een oranje buik en besefte opeens dat wat ik mijn handen had een langverwachte Telmatobius yuracare kikker was.”

Vier kikkers

De kikker bleek een mannetje te zijn, wat de onderzoekers hoop gaf dat een vrouwtje niet ver weg zou zitten. Uiteindelijk stuitten de onderzoekers op vier soortgenoten van Romeo; twee mannetjes en twee vrouwtjes. Alle kikkers zitten op dit moment in quarantaine waar ze zullen acclimatiseren aan hun nieuwe onderkomen. “Nadat ze gewend zijn aan hun nieuwe leefgebied en ze goed blijken te eten, zullen we hen een preventieve behandeling geven voor de dodelijke infectieziekte batrachochytrium dendrobatidis,” legt Badani uit. “We willen natuurlijk niet dat Romeo ziek wordt op zijn eerste date!”

Want het doel is dat er een romance in zit voor onze Romeo, zodat hij zijn soort in stand kan houden. Daarvoor moet er natuurlijk wel eerst een wederzijdse vonk overspringen. Gaat dat erin zitten? “Ze vindt wormen in ieder geval net zo leuk als Romeo,” zegt Badani. “Ze is erg sterk en zwemt heel snel. Ook ziet ze er goed uit en is ze gezond. Daarnaast trekken tegenpolen elkaar aan; Romeo is erg verlegen, terwijl Juliet dat helemaal niet is. We denken dat ze een uitstekende match zullen zijn.” Mocht het uiteindelijk toch op niets uitdraaien, dan zijn er gelukkig nog enkele andere koppels mogelijk die samen de soort voor uitsterven kunnen behoeden.