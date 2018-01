Vooral de vrouwelijke familieleden komen niet zo goed uit de verf.

Je kent ze wel, mensen in je omgeving die je eigenlijk niet kunt uitstaan. Toch verdragen we in veel gevallen deze vervelende mensen in ons leven. Maar waarom? Wetenschappers wilden wel eens weten waarom we moeilijke en veeleisende mensen in onze omgeving niet gewoon de deur uit zetten. “Het is algemeen aanvaard dat het hebben van sterke sociale banden gezond is,” zegt onderzoeker Claude Fischer. “Maar relaties kunnen ook net zo goed stress opleveren. En daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe relaties onze gezondheid en welzijn beïnvloeden.”

Onderzoek

De onderzoekers analyseerden de relaties van meer dan 1100 jongeren en ouderen. Meer dan de helft van hen was vrouwelijk. Van deze mensen werden meer dan 12000 relaties bestudeerd, variërend van losse vriendschappen, tot werkrelaties en hechte familiebanden. De deelnemers werden gevraagd om de mensen te noemen met wie ze verwikkeld waren in verschillende sociale activiteiten. Vervolgens moesten ze de mensen eruit pikken die ze moeilijk of lastig vonden.

Op het werk Werkplekken blijken vooral broeinesten te zijn voor problemen. Zo heeft ongeveer 1 op de tien deelnemers een moeilijke relatie met een collega.

Moeilijke relaties

Ongeveer vijftien procent van de relaties categoriseerden de deelnemers als moeilijk. Daarnaast maakten ze meestal ruzie met naaste verwanten, zoals ouders, broers, zussen en echtgenoten. Vrienden werden het minst als moeilijk beschouwd. “De resultaten laten zien dat moeilijke mensen vooral voorkomen in de context waarbij we minder vrijheid hebben om zelf te kiezen met wie we omgaan,” zegt Shira Offer, hoofdonderzoeker van de studie.

Vrouwen

Opvallend genoeg behoren vooral vrouwelijke familieleden, zoals echtgenotes, moeders en zussen tot de categorie moeilijke mensen. Een reden hiervoor is dat vrouwen vaak actief en emotioneel betrokken zijn bij het leven van anderen, aldus de onderzoekers. “Het heeft eigenlijk twee kanten,” zegt Fischer. “Aan de ene kant zijn deze vrouwen vaak de mensen waar je het meest afhankelijk van bent. Maar aan de andere kant kun je je ook het meest aan hen ergeren. Het is een bewijs van hun diepere betrokkenheid bij sociale banden.”

Maar waarom blijven we de moeilijke mensen in ons leven toch, ondanks alles, verdragen? “Of het nou gaat om een alcoholische vader, een vervelende vriend met wie je een lange geschiedenis hebt, of een dominante baas: relaties zijn ingewikkeld en in veel gevallen onvermijdelijk,” concludeert Fischer.