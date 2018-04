De evolutie gaat doorrrrr.

Dat wordt maar weer eens duidelijk nu Australische onderzoekers zich over de genen van meer dan 126.500 Europeanen hebben gebogen. Ze stuitten daarbij op bewijs voor natuurlijke selectie in het genoom en die natuurlijke selectie beïnvloedt kenmerken die onder meer geassocieerd worden met vruchtbaarheid en de hartfunctie.

Negatieve selectie

In hun studie richtten de onderzoekers zich op ‘negatieve selectie’. Onderzoeker Jian Yang legt uit: “Bij natuurlijke selectie – of ‘survival of the fittest’ – is het zo dat kenmerken die de overlevingskansen vergroten, een grotere kans hebben om aan de volgende generatie te worden doorgegeven. Het tegenovergestelde komt ook voor, waarbij DNA-mutaties met een schadelijk effect op de fitness een kleinere kans hebben om te worden doorgegeven. Dat proces noemen we negatieve selectie.”

Hartfunctie

De onderzoekers vonden tijdens hun studie aanwijzingen voor negatieve selectie op DNA-mutaties die geassocieerd worden met verschillende kenmerken. “De sterkste associaties vonden we bij kenmerken die verband hielden met de functie van hart en vaten, zoals de verhouding tussen heup en taille, waarbij overvloedig vetweefsel rond de taille vermoedelijk een grotere kans op hartziekten en diabetes type 2 met zich meebrengt.”

Vruchtbaarheid

Ook bleek er sprake te zijn van negatieve selectie op DNA-mutaties die verband hielden met de voortplanting, zoals de leeftijd waarop de menopauze inzet. “We ontdekten dat genetische varianten die geassocieerd worden met vruchtbaarheid in vergelijking met varianten die geassocieerd worden met andere kenmerken, de sterkste selectie hebben ondergaan, waarschijnlijk vanwege de krachtige correlatie tussen vruchtbaarheid en genetische fitness,” aldus onderzoeker Jian Zeng.

Het onderzoek is belangrijk. “Negatieve selectie voorkomt dat ‘slechte’ mutaties zich door de populatie verspreiden (…) Deze studie helpt ons om de genetische basis van complexe kenmerken beter te begrijpen.”