Het getrappel in de buik van de moeder helpt de baby om zijn eigen lichaam te leren kennen.

Dat suggereert Brits onderzoek, verschenen in het blad Scientific Reports. Ze baseren zich op onderzoek onder 19 pasgeboren baby’s, waarvan een aantal tot wel negen weken te vroeg ter wereld kwam. De wetenschappers bestudeerden de hersenactiviteit van de baby’s terwijl deze in hun rem-slaap zaten. Gedurende deze fase komt het voor dat pasgeboren baby’s schoppende bewegingen maken met hun benen of plotseling hun armen bewegen. Het onderzoek wijst uit dat de bewegingen gepaard gaan met activiteit in een specifiek deel van de hersenen.

Rechterhand

Wanneer een baby bijvoorbeeld zijn rechterhand bewoog, werd dat direct gevolgd door activiteit in de linkerhersenhelft. Dit deel van de hersenen verwerkt de aanrakingen van onze rechterhand. De omvang van de hersengolven die onderzoekers in dit geval in de linkerhersenhelft zagen ontstaan, was het grootst onder premature baby’s, oftewel baby’s die eigenlijk nog in de baarmoeder hadden moeten zitten. De snelle hersengolven die in reactie op spontane bewegingen in de rem-slaap worden opgeroepen, verdwijnen zodra de baby’s een paar weken oud zijn.

Feedback

Het wijst er volgens de onderzoekers op dat de schopjes van baby’s in het derde trimester van de zwangerschap helpen om de hersengebieden die zintuiglijke informatie verwerken, te laten groeien. En doordat die hersengebieden zich ontwikkelen, wordt ook de feedback die de baby op zijn bewegingen krijgt, nauwkeuriger. En dat stelt de baby weer in staat om middels zijn eigen bewegingen zijn eigen lichaam en omgeving in kaart te brengen.

“Wij denken dat de resultaten implicaties hebben voor het creëren van een optimale ziekenhuisomgeving voor te vroeg geboren kinderen,” stelt onderzoeker Kimberley Whitehead. Die omgeving zou zo ingericht moeten zijn dat kinderen feedback krijgen op hun bewegingen. Dat betekent heel concreet dat verpleegsters ze het beste in een wat kleiner bedje kunnen leggen, zodat de kinderen wanneer ze bewegen contact maken met het oppervlak, net zoals ze dat in de baarmoeder zouden doen. Dat helpt ze immers om een beeld te krijgen van zichzelf en hun omgeving. Daarnaast onderschrijft de studie eerdere onderzoeken die suggereerden dat het beter is om pasgeboren baby’s niet wakker te maken. “Aangezien de geobserveerde bewegingen plaatsvonden tijdens het slapen, onderschrijven onze resultaten eerdere studies die erop wijzen dat de slaap van pasgeboren kinderen beschermd moet worden, bijvoorbeeld door verstoringen die samenhangen met de nodige medische procedures te minimaliseren.”