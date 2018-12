Dit is misschien wel de meest bizarre ontdekking van dit jaar.

Een nieuw soort echografieapparaat heeft onderzoekers een inkijkje ingegeven in hoe het er in de baarmoeders van de geelbruine verpleegsterhaai aan toe gaat. En dat valt nog niet mee. Zo namen de onderzoekers wel een hele brute manier van kannibalisme onder ongeboren jongen waar. Zo blijkt dat embryo’s tussen baarmoeders reizen en zich vervolgens te goed doen aan broertjes en zusjes.

Baarmoeder

In de studie bestudeerden Japanse onderzoekers drie zwangere haaien. De geelbruine verpleegsterhaai beschikt over twee verschillende baarmoeders waarin de embryo’s zich ontwikkelen. De haaien waren zwanger van maximaal vier jongen die zich over de twee verschillende baarmoeders verdeelden. Maar al snel gingen de embryo’s aan de wandel. Zo zagen de onderzoekers dat de jongen zich verplaatsen tussen de twee baarmoeders. In één moeder wisselden de jongen drie keer van kant. In een andere moeder wist het ongeboren haaitje van geen ophouden en zwom 24 keer op en neer. De haaitjes hadden nog redelijk haast ook; zo verplaatsten ze zich met een snelheid van 8 centimeter per seconde.

Kannibalisme

De embryo’s brachten de andere baarmoeder niet gewoon een bezoekje. Een van de zwangere haaien begon haar zwangerschap met vier jongen; twee in elke baarmoeder. Nadat de embryo’s een aantal keer op en neer waren gezwommen, werden het er al gauw drie. Nog geen twee maanden later bleven er twee over. Aan het einde van de zwangerschap kwam er één winnaar uit de bus.

Dit ‘embryonaal kannibalisme’ heeft waarschijnlijk wel een duidelijk doel. Zo is ditzelfde fenomeen ook al bij de tijgerhaai waargenomen. Zonder de aanwezigheid van een placenta, doen de haaitjes zich te goed aan onbevruchte eitjes en aan hun broertjes en zusjes om groot en sterk ter wereld te komen. “Het heen en weer zwemmen van het embryo maakt het mogelijk om voedzame eieren in de baarmoederomgeving effectief te zoeken en te vangen,” concluderen de onderzoekers.