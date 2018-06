Onderzoekers vinden microplastics en vervuilende chemicaliën op en rondom het schijnbaar ongerepte continent.

In april kondigden onderzoekers aan dat er enorm veel microplastics in het Arctisch zee-ijs zitten. Elke liter zee-ijs zou tot wel 12.000 piepkleine stukjes plastic bevatten! En een nieuw onderzoek wijst nu uit dat de plasticvervuiling niet alleen het noordelijkste puntje van onze aarde heeft bereikt. Ook het zuidelijkste puntje heeft ermee te maken.

Analyse

Dat blijkt uit een nieuw rapport dat is opgesteld door Greenpeace. De organisatie verzamelde eerder dit jaar nabij het afgelegen Antarctische Schiereiland acht watermonsters. En die monsters zijn de afgelopen maanden uitgebreid geanalyseerd aan de universiteit van Exeter. De analyse wijst uit dat zeven van de acht watermonsters microplastics bevatten. “De meeste van deze microplastics waren vezels, waaronder polyster, polypropyleen en nylon,” vertelt David Santillo, verbonden aan de Greenpeace Research Laboratories, gevestigd in het University of Exeter’s Innovation Centre. Gemiddeld werd in deze watermonsters minstens één stukje microplastic per liter aangetroffen.

Bron

Onduidelijk is nog hoe de microplastics in dit afgelegen gebied zijn beland. “Of ze afkomstig zijn van lokale bronnen, zoals scheepvaart, of door de stromingen van veel verder weg hier naartoe zijn getransporteerd, moet nog uitgezocht worden.”

Pfc’s

Naast de watermonsters analyseerde een onafhankelijke laboratorium ook wat sneeuw dat tijdens dezelfde expeditie op Antarctica is verzameld. Een analyse wijst uit dat deze sneeuw geperfluoreerde en gepolyfluoreerde chemicaliën (ook wel pfc’s genoemd) herbergt. Dit zijn chemicaliën die onder meer worden gebruikt om kleding water- en vuilafstotend te maken. “Deze chemicaliën worden op grote schaal gebruikt in veel industriële processen en consumentenproducten en worden in verband gebracht met voortplantings- en ontwikkelingsproblemen bij wilde dieren,” vertelt Louisa Casson, namens Greenpeace. Bekend is dat sommige pfc’s grote afstanden af kunnen leggen, doordat ze door stromingen in de lucht worden meegevoerd waarna ze door regen of sneeuw weer op het aardoppervlak worden afgezet. “De verzamelde sneeuwmonsters bevatten ook pasgevallen sneeuw, wat suggereert dat de gevaarlijke chemicaliën afkomstig zijn uit de atmosfeer.”

Het onderzoek laat maar weer eens zien hoe omvangrijk de impact die wij op onze planeet hebben, is. “Deze resultaten laten zien dat zelfs de meest afgelegen Antarctische gebieden vervuild zijn met microplastics en hardnekkige gevaarlijke chemicaliën,” concludeert Frida Bengtsson, namens Greenpeace. Dat we zelfs gebieden waar niet of nauwelijks mensen wonen, vervuilen, is al langer bekend. Zoals gezegd werd er eerder dit jaar plastic gevonden in Arctisch zee-ijs. En eind vorig jaar ontdekten onderzoekers dat zelfs zeedieren die op de allerdiepste plekken in de oceaan leven, plastic herbergen.