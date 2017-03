Harder dan gemiddeld de laatste tien jaar het geval was. Dat voorspellen Britse onderzoekers.

“Voor 2017 voorspellen we een stijging van 2,5 ppm (deeltjes per miljoen), kleiner dan de stijging van 3,4 ppm tussen 2015 en 2016, maar wel hoger dan de gemiddelde stijging in het laatste decennium,” vertelt professor Richard Betts, verbonden aan het Britse Met Office dat de voorspelling uitbrengt.

Meer CO2 Elk jaar stijgt de CO2-concentratie in de atmosfeer door het verbranden van fossiele brandstoffen, de ontbossing en productie van cement. De jaarlijkse stijging van de CO2-concentratie is niet gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot, omdat een deel van de CO2 die we uitstoten, wordt geabsorbeerd door de oceanen en vegetatie.

2016

In 2016 steeg de CO2-concentratie recordbrekend snel: in vijftig jaar tijd hadden we de CO2-concentratie op jaarbasis nog nooit zo snel zien toenemen. Dat wordt toegeschreven aan El Niño die de weerpatronen op aarde veranderde, waardoor de tropische gebieden warmer en droger werden. Ecosystemen namen tijdelijk minder koolstofdioxide op, waardoor meer CO2 in de atmosfeer bleef hangen.

2017

Dit jaar lijkt de CO2-concentratie dus minder hard te stijgen dan in 2016. Maar toch stijgt deze wel harder dan gemiddeld op jaarbasis in het decennium ervoor het geval was. “Wereldwijde CO2-emissies zijn toegenomen, dus de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt sneller toe dan tien jaar geleden,” legt Betts uit. “Vóór de recente El Niño stegen de concentraties een paar jaar op rij gestaag, misschien wel doordat de wereldwijde oppervlaktetemperaturen in die tijd trager stegen. Het lijkt erop dat het natuurlijke koolstofputten tijdelijk versterkte.” Met koolstofputten worden dynamische (permanente of tijdelijke) opslagplaatsen van CO2 aangeduid. Je moet bijvoorbeeld denken aan een groeiend bos (doordat het groeit, vangt het dynamisch CO2 af, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een volgroeid bos dat geen koolstofput, maar koolstofreservoir wordt genoemd). “De putten werden verzwakt toen de El Niño acte de présence gaf. Die wisselwerking tussen klimaat en de koolstofcyclus kan cruciaal zijn voor toekomstige CO2-concentraties en kan de haalbaarheid (van het plan, red.) om de opwarming te beperken tot minder dan 2 graden Celsius, sterk beïnvloeden.”

Of de voorspelling uitkomt, zal eind dit jaar moeten blijken. Eerder voorspelde het Met Office echter al correct de ontwikkelingen die de CO2-concentratie in 2016 zou doormaken. “We voorspelden dat 2016 het eerste jaar zou zijn – sinds de metingen zijn begonnen – waarin de concentratie CO2 niet onder de 400 ppm zou dalen.”