De chimpansees presteren ongeveer net zo goed als een mensenkind van vier jaar oud.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Primates. Ze baseren zich op experimenten met zeven chimpansees.

Steen

De chimpansees namen plaats voor een beeldscherm waarop elke keer twee gebaren verschenen en moesten de winnaar van die twee aanwijzen. Eerst kregen ze de gebaren voor papier en steen te zien. Daarna de steen en schaar en als laatste de schaar en papier. Vervolgens was het tijd voor het echte werk en nu kregen de chimpansees elke keer een andere combinatie van de gebaren te zien en moesten ze de winnaar aanwijzen.

307 keer oefenen

Het onderzoek wijst uit dat de chimpansees – na enige training: lees gemiddeld 307 sessies – prima in staat zijn om het spelletje te doorgronden. En dat is best indrukwekkend. Want het verband tussen de drie gebaren is niet altijd hetzelfde, maar afhankelijk van de context (papier wint van steen, terwijl steen wint van schaar en schaar wint van papier). Er moeten dus allerlei dwarsverbanden worden gelegd en dat kan de chimpansee blijkbaar prima.

Ter vergelijking leerden de onderzoekers ook 38 peuters en kleuters om het spelletje te spelen. De kinderen hadden het snel door: gemiddeld al binnen vijf oefensessies. Maar de prestaties van de kinderen bleken wel sterk afhankelijk te zijn van hun leeftijd. Hoe ouder de kinderen waren, hoe accurater hun reactie wanneer ze een mix van gebaren voorgeschoteld kregen. Over het algemeen presteerden de kinderen vanaf vier jaar beter dan men op basis van toeval zou verwachten. “De prestaties van de chimpansees waren vergelijkbaar met die van vier jaar oude kinderen,” vertelt onderzoeker Jie Gao.