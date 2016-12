Wetenschappers hebben een dinosaurus ontdekt die – naarmate hij ouder werd – al zijn tanden kwijtraakte.

De onderzoekers bestudeerden de gefossiliseerde resten van negentien dinosaurussen die allemaal tot de soort Limusaurus inextricabilis behoorden. De dino’s leefden miljoenen jaren geleden in wat nu het noordwesten van China is.

Ontwikkeling

De leeftijd van de dinosaurussen loopt uiteen: sommigen waren op het moment van overlijden nog geen jaar oud. Anderen waren al zo’n tien jaar oud. Het stelt onderzoekers in staat om de groei en ontwikkeling van deze dinosaurussoort te reconstrueren. En terwijl ze daarmee bezig waren, deden ze een bijzondere ontdekking. Wanneer ze nog jong waren, hadden deze dinosaurussen tanden. Maar die raakten ze naarmate ze ouder werden, kwijt.

Twee soorten? Nee, toch niet!

“In eerste instantie dachten we dat we twee verschillende soorten dinosaurussen ontdekt hadden: eentje met tanden en eentje zonder,” vertelt onderzoeker Shuo Wang. “En we waren zelfs begonnen om ze apart van elkaar te beschrijven.” Maar uiteindelijk kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de twee ‘soorten’ wel heel erg op elkaar leken. En nader onderzoek wees uit dat het één soort was. Maar wel een heel bijzondere: een soort die zijn tanden kwijtraakte.

Dieet

Het suggereert dat het dieet van deze dinosaurussen veranderde naarmate ze groter werden. Mogelijk waren de dino’s op jonge leeftijd vleesetende omnivoren, maar stapten ze geleidelijk aan over op een plantaardig dieet.

Er zijn verschillende vissen en amfibieën die hun tanden kwijtraken wanneer ze ouder worden. Maar dit is het eerste fossiel en het eerste reptiel waarbij onderzoekers dat proces aantreffen.