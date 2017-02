Het beroemde Great Barrier Reef heeft er een probleem bij: ‘onkruid-achtige algen’ die het koraal verdringen.

De algen gedijen goed door stijgende CO2-concentraties in de atmosfeer, zo melden onderzoekers in het blad Scientific Reports. En als we onze CO2-uitstoot niet terugdringt, zullen de koralen tegen 2050 zwaar onder de algen lijden en tegen 2100 zelfs afsterven.

Licht en CO2

“Algen hebben – net als elke andere plant – licht en CO2 nodig om te groeien en omdat algen in de toekomst aan veel meer CO2 in zeewater worden blootgesteld, wilden we uitzoeken in hoeverre CO2 invloed heeft op de dingen die algen doen, de fysiologie en de interactie met dieren,” legt onderzoeker Guillermo Diaz-Pulido uit. “Wat wij ontdekt hebben, is dat sommige algen krachtigere chemicaliën produceren die koralen sterker onderdrukken of sneller doden,” voegt onderzoeker Mark Hay toe.

WIST JE DAT… …onderzoekers vorig jaar nog een nieuw koraalrif ontdekten nabij de monding van de Amazone? En vorige week werden voor het eerst foto’s van het 900 kilometer lange rif gepresenteerd

Woekeren

Net zoals onkruid in jouw tuin – wanneer je het niet regelmatig verwijdert – de planten gaat overwoekeren, kunnen de algen het koraal verdringen. Moeten we dan gaan schoffelen in de riffen? Dat heeft geen zin, stelt Diaz-Pulido. “Het verwijderen van zeewier helpt niet echt, omdat het gewoon weer terug groeit, dus ik denk dat we dit probleem alleen aan kunnen pakken door de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terug te dringen.”

Wereldwijd

De onderzoekers baseren zich op onderzoek in het zuidelijke deel van het Great Barrier Reef en experimenten in een in de buitenlucht gelegen lab. Ze benadrukken echter dat hun experimenten ook implicaties hebben voor riffen op andere plekken ter wereld. Eén van de ‘onkruid-achtige’ wieren komt namelijk in riffen wereldwijd voor. “Dat is een probleem wanneer deze algen de verhoogde CO2-concentratie gaan benutten.”

Riffen wereldwijd – en het Great Barrier Reef in het bijzonder – hebben het moeilijk. Verzurende oceanen leiden tot verbleking en afsterving van koraal. En ook ontwikkeling van kustgebieden, ongezuiverd afvalwater dat de oceaan in stroomt en overbevissing bedreigen de riffen. “Als de algen het koraal verdringen, hebben we een probleem dat bijdraagt aan de degradatie van de riffen,” stelt Hay.