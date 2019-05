Het dieet van de tijgerhaai blijkt wel erg veelzijdig.

Tijgerhaaien eten vrijwel alles; van dolfijnen en zeeschildpadden tot rubberbanden. Maar voordat deze toproofdieren uitgroeien tot volwassenen, hebben jonge tijgerhaaien een nóg ongewoner dieet. Wetenschappers zijn er in een nieuwe studie namelijk achtergekomen dat tijgerhaaien vogels eten. En dan geen zeevogels zoals meeuwen en pelikanen, maar vogels die je in je achtertuin vindt; zoals mussen, spechten en duiven.

Maaginhoud

De onderzoekers besloten het dieet van jonge tijgerhaaien onder de loep te nemen. Dit deden ze door de drie meter lange haaien op een boot te slingeren, de magen leeg te pompen en vervolgens de maaginhoud aan een inspectie te onderwerpen. Vervolgens werden de haaien weer ongedeerd vrijgelaten. In totaal werden er 105 haaien onderzocht.

Vogels

Van de 105 haaien, bleken er 41 resten van vogels in de maag te hebben. Echter was het nog niet zo gemakkelijk om deze halfverteerde overblijfselen aan een specifieke vogelsoort toe te schrijven. Om dit te achterhalen, werden de resten naar een laboratorium gestuurd voor grondige DNA-analyse. “Geen van hen bleken meeuwen, pelikanen, aalscholvers, of welke andere zeevogel dan ook te zijn,” zegt onderzoeker Marcus Drymon. Daarvoor in de plaats bleek het verrassend genoeg te gaan om zangvogels die voornamelijk op het land leven, zoals mussen, spechten en duiven.

Hoe dan?

De vraag is natuurlijk hoe deze vogels de sprong van een willekeurige achtertuin naar de oceaan maken. En ook daar hebben de onderzoekers een antwoord op gevonden. Zo blijkt dat de jonge tijgerhaaien precies tijdens het migratieseizoen van de zangvogels in de Golf van Mexico te vinden waren. “In alle gevallen viel de timing van de tijgerhaai die een vogel had gegeten samen met de piek van die vogelsoort voor de kust,” legt Drymon uit.

Moe

De tijgerhaaien hebben het voornamelijk voorzien op de zangvogels die moeite hebben om de oceaan over te vliegen. “De vogels zijn tijdens de trek al aardig afgepeigerd,” vertelt onderzoeker Kevin Feldheim. “Een storm kan ze dan teveel worden, waardoor ze in de oceaan vallen.” En zo’n makkelijke maaltijd laat een jonge tijgerhaai natuurlijk niet aan zich voorbij gaan.

Bovendien zijn landvogels waarschijnlijk aantrekkelijker voor tijgerhaaien dan zeevogels. Laatstgenoemde kunnen zich namelijk veel beter in en om het water redden dan een mus of specht. Het is trouwens niet de eerste keer dat tijgerhaaien worden gesnapt op het eten van vogels. Zo bleek al eerder dat de haaien zich te goed doen aan jonge albatrossen die voor de kust van Hawaii leren vliegen.