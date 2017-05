Een Wageningse populier laat nu via sociale media weten hoe hij zich voelt.

Wat heeft een boom ons te vertellen? Nou, een hoop, aldus wetenschappers van de universiteit van Wageningen. Ze hebben een dertig jaar oude populier op de campus van de universiteit nu een stem gegeven. Binnenkort zal de boom ons via Twitter laten weten hoe het met hem gaat.

Interactie tussen boom en omgeving

Wat voor tweets kunnen we dan precies verwachten? Nou, verwacht zeker niet dat de populier het over koetjes en kalfjes heeft. De boom twittert alleen als hij echt iets te melden heeft, dus als hij een tekort aan water heeft of juist aan het groeien. De boom zal bijvoorbeeld laten weten hoeveel water er door zijn vaten stroomt en hoe hard hij groeit. Zo krijgen we een beeld van de omstandigheden waarbij de boom gedijt en de omstandigheden die ervoor zorgen dat de boom het lastig heeft. Die interactie tussen boomgroei en extreme weersomstandigheden vinden wetenschappers heel interessant, omdat deze ze kan helpen om te voorspellen hoe bomen in de toekomst – wanneer de aarde verder opwarmt – gaan reageren.

Wie de twitterende populier in Wageningen graag wil volgen, kan hier terecht.

Bewustzijn

Voor wetenschappers zijn de gegevens die de apparatuur die aan de twitterende boom hangt, verzamelt dus heel interessant. Dat de gegevens daarnaast via twitter de wereld in geslingerd worden, is vooral bedoeld om bewustzijn bij het publiek te creëren voor de interactie tussen bomen en hun omgeving.

De twitterende boom in Wageningen is zeker niet de eerste met een social media-account. Sterker nog: het is de vijfde twitterende boom in Europa. Zo heeft België een twitterende eik, esdoorn en beuk en stort in Duitsland een grove den zijn hart uit op Twitter. Binnenkort zullen ook een lariks in Zwitserland en grove den in Spanje hun eerste tweets versturen. Door de groei van bomen in verschillende delen van Europa te bestuderen, krijgen wetenschappers een beter beeld van wat het effect is van verschillende bodem- en klimaatomstandigheden op de vitaliteit van bomen. En op basis daarvan kan dan weer meer gezegd worden over welke boomsoorten beter bestand zijn tegen droogte (iets wat we door het veranderende klimaat in toenemende mate zullen gaan meemaken).