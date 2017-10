Studenten van de TU Eindhoven bouwen ‘s werelds meest efficiënte zonne-auto.

Voor de derde keer op rij hebben studenten van de TU Eindhoven – verenigd in het Solar Team Eindhoven – de Bridgestone World Solar Challenge gewonnen. Ze bleven in hun klasse – de Cruiser-klasse – alle concurrenten ver voor. En brengen voor de derde keer het goud mee naar huis.

48 kWh

Tijdens de Bridgestone World Solar Challenge rijden studenten in hun zelfgebouwde zonne-auto’s van Darwin (aan de noordkust) naar Adelaide (aan de zuidkust). Binnen de Cruiser-klasse is het zaak om dat in een praktische zonne-auto zo efficiënt mogelijk te doen. En dat was het Solar Team Eindhoven wel toevertrouwd. Het team legde de 3022 kilometer af met gemiddeld 3,4 personen per kilometer aan boord en een verbruik van 48 kilowattuur.

Spannend

De studenten lagen tijdens de race dagenlang op kop. Maar op het eind werd het toch nog spannend door technische problemen. Er bleken problemen te zijn met het midden console, waar onder andere het stuursysteem mee verbonden was. Maar ook die problemen konden de studenten niet van de winst afhouden. “Het team is ontzettend trots en blij,” stelt teammanager Wout Gubbels.

Nuon Solar Team

Naast Solar Team Eindhoven viel ook het Nederlandse Nuon Solar Team in de prijzen. Het pakte goud in de Challenger-klasse. In deze klasse is het zaak om zo snel mogelijk van Darwin naar Adelaide te reizen. In totaal namen aan de Bridgestone World Solar Challenge drie Nederlandse teams mee. Solar Team Twente kwam in de Challenger-klasse als vijfde over de finish.

Al met al domineerden de Nederlandse studenten de race alwéér. De organisatie had stiekem gehoopt dat het dit jaar anders zou zijn en gaf de wedstrijd deze keer dan ook het thema ‘Take on the Dutch‘ mee. Maar daar is weinig van terecht gekomen.