Het Great Barrier Reef blijkt lang niet het enige rif te zijn dat onder de stijgende watertemperaturen te lijden heeft.

Dat stellen Britse onderzoekers nadat ze naar de grotendeels onbewoonde Chagosarchipel af zijn gereisd. Gedurende drie weken bestudeerden ze de koraalriffen in dit gebied. De riffen hebben in twee jaar tijd tweemaal met extreme watertemperaturen te maken gehad.

Dood

“We wilden weten of deze riffen – die eerder aantoonden zich snel te kunnen herstellen – nu aan het sterven zijn of begonnen zijn aan hun herstel,” legt onderzoeker John Turner uit. De onderzoekers doken naar een diepte tot 25 meter en ontdekten dat bijna alle riffen boven een diepte van 15 meter dood zijn.

Dieper

Onder stressvolle omstandigheden – zoals stijgende watertemperaturen – verlaten de micro-algen het koraal. Zonder die algen kan het koraal niet aan fotosynthese doen, waardoor het verzwakt en – als het tij niet snel keert – sterft. Koraal dat ondiep gelegen is, heeft het in de Chagosarchipel dus zwaar te verduren. Op grotere diepte troffen de onderzoekers koraal aan dat over het algemeen nog wel in goede gezondheid is. Maar ook daar zijn enkele riffen gevonden die verbleekt en stervende zijn.

Herstel

“We zijn natuurlijk verdrietig omdat de koraalriffen van Chagos er zo aan toe zijn,” vertelt Turner. “Maar we blijven optimistisch dat deze riffen – die beschermd worden en ver uit de buurt van mensen liggen – terug kunnen veren, net zoals ze dat na de warme periode in 1997/1998 deden.”

De Chagosarchipel behoort tot het Brits Indisch Oceaanterritorium. Dit is één van de grootste beschermde mariene gebieden ter wereld met een omvang van zo’n 640.000 km2. Het gebied bevat enkele van de mooiste koraalriffen ter wereld en er wonen vele bedreigde diersoorten, waaronder haaien, schildpadden en zeevogels.