Behalve de vliegende auto kun je ook de vliegende boot met een gerust hart aan je verlanglijstje voor Sinterklaas toevoegen. Beiden zijn namelijk nog dit jaar te bestellen!

Het bedrijf Kitty Hawk heeft aangekondigd nog dit jaar de Kitty Hawk Flyer op de markt te brengen. Hieronder zie je een prototype in actie.

Wat ‘ie gaat kosten? Dat blijft nog even in nevelen gehuld, maar het lijkt aannemelijk dat de meesten van ons er een klein hypotheekje voor af moeten gaan sluiten. Maar dan heb je ook wat. Wat precies? Een soort vliegende jetski. Om een beetje een beeld te geven van de mogelijkheden die dat biedt, heeft Kitty Hawk onderstaand filmpje vrijgegeven waarin een dame zichzelf uitnodigt voor een etentje en vervolgens – dankzij de Kitty Hawk Flyer – binnen twee minuten op de stoep staat. Fijn!

Geen vliegbrevet nodig

Het prototype in het filmpje is ontworpen om boven water te vliegen en op water te landen. Het is voorzien van een elektrische aandrijving. Voor het ultralichte prototype heb je geen vliegbrevet nodig. En volgens Kitty Hawk heb je het besturen van de vliegende boot binnen enkele minuten onder de knie.

Iets ander uiterlijk

Het vliegende gevaarte dat Kitty Hawk later dit jaar op de markt brengt, zal er iets anders uit gaan zien dan het prototype, zo laat het bedrijf weten. Maar verder geeft het weinig prijs. Wie meer wil weten, kan het bedrijf steunen door 100 dollar te doneren. In ruil daarvoor krijg je de laatste informatie over het object en 2000 dollar korting op de Kitty Hawk Flyer wanneer deze later dit jaar op de markt komt.

Vliegende auto

De aankondiging van de Kitty Hawk Flyer komt amper een week na de aankondiging van de AeroMobil: een vliegende auto die eveneens nog dit jaar besteld kan worden. Wie ergens in een oude sok nog een geldbedrag met vijf nullen heeft slingeren, een rijbewijs en vliegbrevet bezit, kan de AeroMobil naar verwachting later dit jaar pre-orderen.

En Kitty Hawk en AeroMobil zijn lang niet de enige bedrijven die hun pijlen gericht hebben op het bouwen van vliegende consumentenvoertuigen. Veel andere bedrijven – waaronder Airbus – hebben het tot hun missie gemaakt om jouw door file geteisterde ritje naar het werk radicaal te veranderen. Of de vliegende voertuigen werkelijk op korte termijn voet aan de grond krijgen? Dat is zeer twijfelachtig. Veel mensen krijgen al de kriebels van drones en zullen zeker niet zitten te wachten op (veel lawaaiigere) auto’s in de lucht. En wie gaat het verkeer boven onze hoofden reguleren? En hoe houden we het veilig, ook wanneer zo’n vliegende auto pech krijgt? Genoeg om over na te denken alvorens je in jouw vliegende auto of boot stapt.