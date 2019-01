Onderzoek wijst uit dat ze in aanloop naar hun dood bepaalde lichamelijke mankementen gaan vertonen.

Insecten worden veelvuldig gebruikt voor laboratoriumonderzoek naar ouderdom. En in het lab zie je dan dat deze insecten door de tijd heen wat beginnen af te takelen. Maar onduidelijk was of die ouderdomskwaaltjes een natuurlijk verschijnsel waren, of meer een bijwerking van hun aanwezigheid in een laboratorium. In het laatste scenario zouden de ouderdomskwaaltjes alleen een kans krijgen in het lab, omdat insecten alleen op die plek – waar ze beschermd zijn tegen allerhande bedreigingen waarmee ze in het wild wel geconfronteerd worden – een hoge leeftijd kunnen bereiken.

Krekels

Nieuw onderzoek onder krekels die in het wild leven, verschaft nu wat meer duidelijkheid over deze kwestie. “Net als mensen worden krekels oud,” stelt onderzoeker Rolando Rodríguez-Muñoz.

Aftakeling

Rodríguez-Muñoz en collega’s bestudeerden krekels die in een Spaanse weide leefden. Ze gebruikten daarvoor meer dan 130 camera’s die het leven van deze krekels vastlegden. Dat leven duurt overigens niet heel lang: zodra een krekel volwassen is, heeft hij nog een paar weken te gaan. De observaties wezen uit dat wilde krekels in aanloop naar hun dood ook lichamelijk af beginnen te takelen. Zo tjirpten de oude krekels minder en verloren ze ook meer gevechten met soortgenoten.

Verder bleken krekels die in hun jonge jaren meer energie in de voortplanting staken, op latere leeftijd sneller af te takelen. Het geeft mogelijk meer inzicht in waarom krekels – maar ook andere organismen – op een gegeven moment ouderdomsverschijnselen gaan vertonen, zo stelt onderzoeker Tom Tregenza. “In de biologie is de grote vraag: waarom beginnen we af te takelen als we ouder worden? In het verleden werd gedacht dat die aftakeling onvermijdelijk was. Maar nu geloven we steeds meer dat we geëvolueerd zijn om af te takelen. Ouderdom draait mogelijk (…) om het doorgeven van onze genen. In andere woorden: we worden ouder, omdat we onze energie in de voortplanting, in plaats van in onszelf stoppen. Natuurlijke selectie vindt voortplanting – het doorgeven van heel veel kopieën van jouw genen – mogelijk belangrijker dan overleven.”