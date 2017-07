De drijvende vuilnisbelt zou anderhalf keer groter zijn dan Texas, oftewel 1,6 miljoen vierkante kilometer beslaan.

Dat stellen onderzoekers, verbonden aan de non-profitorganisatie Algalita Marine Research and Education. De wetenschappers reisden naar het zuidelijke deel van de Stille Oceaan en verzamelde er verschillende watermonsters. Het doel? Vaststellen of ook in dit deel van de Stille Oceaan een drijvende vuilnisbelt te vinden is. De concentraties plastic in het gebied bleken inderdaad zo hoog te liggen dat van een plastic soep gesproken kan worden.

Zeestromen

In de oceanen bevinden zich ringvormige zeestromen. En plastic kan in die ringvormige zeestromen gevangen komen te zitten. Door de jaren heen ontstaat zo een opeenstapeling van afval: een plastic soep (ook wel drijvende vuilnisbelt genoemd). Verreweg de bekendste bevindt zich in het noordelijke deel van de Stille Oceaan. Maar het leek heel aannemelijk dat een soortgelijke drijvende vuilnisbelt in het zuidelijke deel van die oceaan te vinden zou zijn. En het bestaan daarvan is nu dus bevestigd. De vuilnisbelt zou tot wel 1,6 miljoen vierkante kilometer groot kunnen zijn. De concentratie plastic in het gebied is vergelijkbaar met de concentratie die we tien jaar geleden in de plastic soep in het noordelijke deel van de Stille Oceaan aantroffen.

Kleine deeltjes

Hoewel de onderzoeker verschillende grote stukken plastic afval aantroffen, is het meeste plastic in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan al uiteengevallen in kleine stukjes. “We hebben nog geen laboratoriumanalyse uitgevoerd, maar afgaand op mijn waarnemingen herbergt een enorm deel van het zuidelijke deel van de Stille Oceaan miljoenen plastic deeltjes per vierkante kilometer,” vertelt Moore aan ResearchGate.

8,3 miljard ton plastic

Moore deelt zijn bevindingen – die in een later stadium verwerkt zullen worden in een wetenschappelijke publicatie – een paar dagen nadat bekend werd dat de mensheid al zo’n 8,3 miljard ton plastic heeft vervaardigd. Het grootste deel van dat plastic – zo’n 79 procent – is op vuilnishopen of in de natuur beland. “De meeste plastics zijn niet echt afbreekbaar, dus het plastic afval dat mensen genereren kan ons honderden of zelfs duizenden jaren vergezellen,” vertelde onderzoeker Jenna Jambeck daarover. “Ik denk dat we zorgvuldig moeten kijken naar ons gebruik van plastic en ons af moeten vragen of het gebruik van deze materialen zinvol is,” voegde onderzoeker Roland Geyer toe.

Acht miljoen ton plastic per jaar

Eerder berekenden dezelfde onderzoeksgroep ook al hoeveel plastic er op jaarbasis in de oceanen terechtkomt. In het jaar 2010 bleek dat zo’n 8 miljoen ton te zijn. “Acht miljoen metrische ton is vergelijkbaar met het vinden van vijf boodschappentassen vol met plastic op elke dertig centimeter kustlijn die de 192 landen die we onderzocht hebben, rijk zijn,” stelde Jambeck. Weer een andere studie toont aan dat de enorme hoeveelheden plastic die in de oceaan verdwijnen een bedreiging vormen voor zeedieren en -vogels. Zij eten het plastic op. Zo zou zo’n 80 procent van alle zeevogels vandaag de dag plastic in de maag hebben zitten. Die stukjes plastic kunnen zorgen voor verstopping, gewichtsverlies en uiteindelijk zelfs leiden tot de dood van de vogel.

Terwijl velen zich zorgen maken over het plastic afval, neemt de productie van plastic jaar na jaar toe. Ongeveer de helft van de totale hoeveelheid plastic die tussen 1950 en 2015 werd geproduceerd, werd in de laatste dertien jaar gemaakt.