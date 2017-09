De boot is volledig zelfvoorzienend en stoot geen broeikasgassen of vervuilend fijnstof uit.

De wereld rond zonder een druppel fossiele brandstoffen te verbruiken. Klinkt het bekend? Wie Scientias.nl een beetje volgt, zal instemmend knikken. Een jaar geleden lukte het Solar Impulse 2 – een vliegtuig dat louter aangedreven werd door zonne-energie – om een reis rond de wereld te voltooien zonder een druppel brandstof te verbruiken. Het vliegtuig vloog – enigszins getergd door technologische tegenslagen – in iets minder dan anderhalf jaar tijd de wereld rond. Die meer dan 40.000 kilometer lange reis werd mogelijk gemaakt door maar liefst 17.000 zonnecellen die gebroederlijk naast elkaar lagen op de enorme vleugels van het vliegende gevaarte.

Energy Observer

En nu heeft Solar Impulse 2 een broertje gekregen. En dat broertje heet Energy Observer. De voormalige raceboot is compleet omgebouwd tot een zelfvoorzienend vaartuig dat geen broeikasgassen, noch fijnstof uitstoot. Tja, zul je misschien denken, niets nieuws onder de zon. Doen zeilschepen niet hetzelfde? Eens. Maar als de wind stilvalt, komen ook zij stil te liggen. En dat zal Energy Observer niet overkomen. De boot maakt namelijk handig gebruik van verschillende energiebronnen en kan zo energie achter de hand houden voor magere tijden en dus altijd op hernieuwbare energiebronnen varen. “Wij produceren schone energie dankzij de zon, de wind en de stroming en gebruiken die gecombineerde energiebronnen om een vierde te produceren: waterstof,” vertelt Amélie Conty aan Scientias.nl. “De boot schept water uit de zee en ontdoet het van zout en mineralen. Zodra het water klaar is voor gebruik, gaat het door een elektrolyser die de watermoleculen splitst in waterstof en zuurstof. De zuurstof wordt losgelaten in de atmosfeer en de waterstof wordt samengeperst en aan boord opgeslagen. Zo slaan we energie op, zodat we ook zelfvoorzienend kunnen zijn onder slechte omstandigheden en ’s nachts.” Een brandstofcel kan de waterstof namelijk op elk gewenst moment omzetten in elektriciteit.

Geen gelopen race

De boot ondergaat op dit moment zijn vuurdoop. Dit voorjaar is deze namelijk begonnen aan zijn reis om de wereld. En dat is – ondanks dat overal goed over na is gedacht – geen gelopen race. “De grootste uitdaging tijdens deze wereldreis is het testen van deze technologieën in extreme omstandigheden,” denkt Conty. “Als we ervoor kunnen zorgen dat dit systeem (de mix van hernieuwbare energiebronnen, red.) op zee – een heel agressieve omgeving voor deze technologie – en onder verschillende omstandigheden werkt, bewijst dat dat dit overal kan werken.”

De energiemix heeft de toekomst

Want dat is waar het team achter de Energy Observer uiteindelijk naartoe wil: een toekomst waarin al onze vaar- en voertuigen op hernieuwbare energie draaien. “De technologie is er nog niet klaar voor,” benadrukt Conty. “Energy Observer is een laboratorium dat erop gericht is om gedurende de zes jaar durende reis de technologie aan te passen en te verbeteren. We werken aan een systeem dat boten, schepen, maar ook auto’s, huizen en waarom niet complete buurten zelfvoorzienend en emissievrij te maken.”

Maar first things first: eerst die wereldreis voltooien. En dat is volgens Conty al een hele “technologische en wetenschappelijke uitdaging”. Nog niet eerder voer een boot die aangedreven wordt door zelfgeknutselde waterstof en andere hernieuwbare energiebronnen de wereld rond. “Energy Observer zal zeker met tegenslagen te maken krijgen,” voorspelt ze. “We hebben er al een paar gehad. Maar we hopen natuurlijk dat ze ons in staat stellen om onze boot, het project, de menselijke vaardigheden en technologieën te verbeteren. Niemand heeft gezegd dat het veranderen van de wereld gemakkelijk zou zijn. Maar we zijn ervan overtuigd dat het de moeite waard is om het te proberen.”