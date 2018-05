Astronomen vinden een buitenaardse atmosfeer die wolkenvrij is.

Een team van wetenschappers, onder leiding van Dr Nikolay Nikolov van de universiteit van Exeter, heeft de hete Saturnus WASP-96b geanalyseerd met de Chileense Very Large Telescope. Daarbij keken de astronomen naar het licht van de moederster dat door de atmosfeer van de exoplaneet reisde. Vervolgens konden ze de samenstelling van de atmosfeer vaststellen.

Het spectrum van WASP-96b toont het complete spectrum van natrium. Dit betekent dat de atmosfeer helemaal wolkenvrij is. “In totaal keken we naar meer dan twintig spectra van exoplaneten”, vertelt Nikolov. “WASP-96b is de enige exoplaneet die wolkenvrij is.” Kortom, een wolkenvrije atmosfeer is vrij zeldzaam.

WASP-96b legt in ruim drie dagen een rondje af om zijn moederster. De moederster – WASP-96 – is een zonachtige ster op 980 lichtjaar van de aarde. De exoplaneet is een ongeveer even zwaar als Saturnus, maar qua omvang zo’n 20% groter dan Jupiter. Het object is in 2013 ontdekt.

“Het is lastig om te voorspellen welke hete atmosferen dikke wolken hebben”, concludeert professor Jonathan J. Fortney van de universiteit van California in Santa Cruz. “We zien een breed scala aan mogelijkheden: van zeer bewolkt tot wolkenvrij. Dankzij dit onderzoek krijgen we een beter beeld hoe wolken ontstaan.”

Meer weten over dit onderzoek? De astronomen hebben een paper gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature.