Zoeken naar aliens: we moeten het doen, maar we weten eigenlijk niet hoe. “De kans dat we buitenaards leven in onze directe omgeving gaan vinden, is héél klein.”

Al decennia speuren we met behulp van radiotelescopen naar signalen van buitenaards leven. Zonder resultaat. Misschien zou je bijna gaan vermoeden dat het leven op aarde uniek is. De meeste wetenschappers willen daar echter nog niet aan. Zij kunnen zich onmogelijk voorstellen dat er in een universum gevuld met miljarden hemellichamen maar één planeet is waarop intelligent leven is ontstaan. Ook Heino Falcke, als radioastronoom en astrodeeltjesfysicus verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, acht het bestaan van aliens “aannemelijk”. Maar op de vraag of hij denkt dat er buitenaards leven is, antwoordt hij wat terughoudender. “We moeten het eerst vinden, tot die tijd weten we het gewoon niet.”

Zeldzaam

En het vinden van die aliens: dat blijkt nog niet zo eenvoudig. “Wat is een succesvolle methode om aliens op te sporen? Dat weten we eigenlijk pas als we ze vinden.” Maar dat de radiotelescopen van SETI ondanks dat ze al decennia op zoek zijn naar buitenaardse signalen nog geen succes hebben gehad, wil niet gelijk zeggen dat die methode niet deugt of dat er geen aliens bestaan. “Intelligent leven is zelfs in de geschiedenis van onze planeet een heel zeldzaam verschijnsel,” stelt Falcke. Het lijkt dan ook aannemelijk dat intelligent buitenaards leven ook niet zomaar overal ontspringt. En dus is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Die spreekwoordelijk hooiberg is enorm. “Je moet de omvang van het heelal nooit onderschatten.” En op het moment kunnen we zelfs met de krachtigste radiotelescopen in een gegeven periode slechts in een klein hoekje van die hooiberg naar de spreekwoordelijke speld zoeken. “De kans dat we buitenaards leven in onze directe omgeving gaan vinden, is klein,” denkt Falcke. Maar hoe meer planeten en sterren we op steeds grotere afstand van de aarde bestuderen, hoe groter de kans wordt dat het een keer raak is.

“Waarom zou je willen communiceren met iemand die ons wel kan bezoeken, maar waar wij niet naar toe kunnen?”

METI

Terwijl SETI in een fractie van dat enorme universum op zoek is naar buitenaardse signalen, gaan er ook stemmen op voor een actievere zoektocht naar leven: METI. METI staat voor Messaging Extraterrestrial Intelligence. Het is eigenlijk heel simpel: in plaats van te zoeken naar buitenaardse signalen gaan we zelf radiosignalen uitzenden in de hoop dat aliens die dan opvangen. Falcke is echter niet enthousiast. “Ten eerste denk ik niet dat het wat oplevert. De kans dat iemand dat oppikt, is klein. Ten tweede vind ik het geen goed idee om met heel veel energie echt in de Melkweg bekend te maken dat wij er zijn. Je weet tenslotte nooit wat je tegenkomt.” Want de kans dat aliens de signalen opvangen, is klein, maar weldegelijk aanwezig. En daar krijgt Falcke eerlijk gezegd de bibbers van. “We weten uit de geschiedenis dat een botsing tussen twee beschavingen altijd uitvalt in het voordeel van de beschaving met grotere resources en betere technologieën. In dit geval zou dat de beschaving zijn die de ander kan bezoeken.” En dus lijkt het erop dat we bij voorbaat al aan het kortste eind trekken. “Waarom zou je willen communiceren met iemand die ons wel kan bezoeken, maar waar wij niet naar toe kunnen?” Falcke lijkt er nu al van uit te gaan dat we van aliens geen amicale houding hoeven te verwachten. “Waarom zouden zij beter zijn dan wij? Mensen die dat denken, zijn naïef.”

Maar als SETI – tot op heden – onsuccesvol is en METI ronduit gevaarlijk, hoe moeten we dan verder? Falcke is wel te spreken over Breakthrough Listen, een project waarbinnen met meerdere radiotelescopen naar buitenaardse radiosignalen en laserpulsen wordt gezocht. “Dat is een slimme aanpak.” Maar als Falcke het voor het zeggen had – en een ongelimiteerd budget toegewezen kreeg – zou hij de zoektocht naar aliens toch net wat anders aanpakken. “Ik zou zoiets als LOFAR (een radiotelescoop met duizenden radioantennes, red.) opnieuw gaan bouwen, maar dan groter. En dan de hele hemel doorzoeken.” Met een beetje geluk resulteert het in het oppikken van een buitenaards signaal. “En anders levert het sowieso fantastische wetenschap op.” Maar zo’n LOFAR 2.0 blijft – ondanks dat we in staat zijn om deze te bouwen – voorlopig een hersenspinsel, denkt Falcke. “Voor zoiets heb je miljarden nodig.”

Vragen

Terwijl wetenschappers zich het hoofd breken over hóe we die aliens nu het beste kunnen vinden, rijst wellicht bij jou de vraag waarom we zo nodig op zoek moeten naar buitenaards leven. Falcke kan er kort over zijn: “Het is een bijzonder fundamenteel vraagstuk.” Hij wijst erop dat er wel miljoenen vragen te bedenken zijn die met de ontdekking van buitenaards leven wellicht beantwoord kunnen worden. “Hoe werkt het leven ergens anders? Welke kennis hebben de aliens? Hoe zit hun samenleving in elkaar? Hoe kijken zij naar het heelal of naar religie?” somt Falcke op. “En door naar anderen te kijken, ga je ook nadenken over jezelf.”

“Stel je stuurt: “Ik ben er, zullen we naar de kroeg gaan?”, dan ben je al dood voor je antwoord krijgt”

Communiceren

Om die miljoenen prangende vragen te kunnen beantwoorden, moeten we echter niet alleen buitenaards leven ontdekken, maar ook een manier vinden om ermee te communiceren. En dat is waarschijnlijk een stuk lastiger dan veel mensen – afgaand op sciencefictionfilms – denken, vertelt Falcke. “Waarschijnlijk bevinden aliens zich op grote afstand. Als we een signaal van hen oppikken, is dat misschien al wel 1000 of 10.000 jaar onderweg.” En dus is niet bewezen dat de beschaving die dit signaal uitzond er nog steeds is. “Wie zegt dat wij er over 1000 jaar nog zijn?” En als je dan een signaal terugstuurt, is dat ook weer duizenden jaren onderweg. “Stel je stuurt: “Ik ben er, zullen we naar de kroeg gaan?”, dan ben je al dood voor je antwoord krijgt.”

Religie

Maar zelfs als communiceren lastig of onmogelijk is, zal de wetenschap dat aliens bestaan of bestaan hebben, toch verstrekkende gevolgen hebben op aarde? Falcke denkt van niet. “Misschien dat de kranten er de eerste dag vol van staan, maar de volgende dag gaat het leven weer verder. Dat gaat onze beschaving echt niet op zijn kop zetten.” Zelfs religies zouden het bestaan van de alien kunnen overleven, denkt Falcke, zelf christen. “Bijna 900 jaar geleden werd er binnen de kerk al gediscussieerd over het bestaan van andere planeten. En toen werd besloten dat het verboden was om uit te sluiten dat andere werelden bestaan. En een Parijse bisschop voegde er later aan toe dat je niet mocht zeggen dat buitenaards leven niet bestaat. Want zo beperk je de macht van God en je moet God niet voorschrijven wat hij wel en niet mag creëren.”

Aliens zetten de wereld dus niet op hun kop. Anders is dat voor de wetenschappelijke wereld. “Als we ze vinden, leren we ontzettend veel. Dan verdubbelt in één klap het aantal beschavingen in de Melkweg! En misschien vinden we wel leven op planeten waarop we het helemaal niet verwacht hadden.” Een andere optie is natuurlijk dat we geen intelligent, maar eenvoudig buitenaards leven vinden. “Plant- of dierachtigen of eenvoudige cellen,” somt Falcke op. Hij benadrukt dat het vinden van sporen van die levensvormen misschien nog wel lastiger is dan het vinden van intelligent leven. “Daarvoor moet je in de dampkring van planeten kijken en daar heb je heel krachtige telescopen voor nodig.” Met de nieuwe generatie telescopen – zoals de James Webb-telescoop – kunnen we die dampkringen onder de loep gaan nemen, maar grote doorbraken verwacht Falcke nog niet. “De komende decennia verwacht ik dat we zo af en toe horen dat er misschien een aanwijzing voor buitenaards leven is gevonden.” Maar zeker zullen we daar – zonder nog betere telescopen – dus niet van zijn. Dat het zo lastig wordt om aliens te vinden, kan eigenlijk geen verrassing zijn. Neem nou Mars, een planeet waarvan sterk vermoed wordt dat deze ooit leven herbergde. “Deze bevindt zich in de achtertuin en we kunnen de planeet bezoeken en nog weten we niet zeker of er leven is geweest.” Of buitenaards leven bestaat, kan dan ook nog eeuwen een raadsel zijn. “Maar dat raadsel kan ook morgen opgelost zijn.”