Wetenschappers hebben een hete Jupiter gevonden met oostenwind. Een unicum.

Een hete Jupiter is een gasplaneet die in enkele dagen tijd een rondje om zijn moederster aflegt. In het geval van exoplaneet CoRoT-2b duurt een dag op de planeet net zo lang als een rondje om de moederster, namelijk ruim anderhalve dag. Omdat één kant altijd naar de ster is gericht, is het daar continu dag. Op de andere helft is het voor altijd donker.

CoRoT-2b CoRoT-2b is de tweede exoplaneet die gevonden is met de CoRoT-satelliet. De ontdekking is in december 2007 aangekondigd. De hete Jupiter heeft een radius die 1,43 keer groter is dan Jupiter. Tevens is de exoplaneet 3,3 keer zwaarder dan de grootste planeet van ons zonnestelsel. CoRoT-2b is een soort kosmische oven met temperaturen tussen de 1200 en 1300 graden Celsius. De planeet is 800 lichtjaar van de aarde verwijderd en draait om een ster die iets koeler is dan onze zon.

Het resultaat is dat de dagzijde veel warmer is dan de nachtzijde. Bij veel soortgelijke hete Jupiters is er sprake van een extreem warme plek op het punt waar de afstand tussen de moederster en de exoplaneet het kleinst is. Deze plek kan naar het oosten verschuiven, omdat de wind van het westen naar het oosten waait.

Exoplaneet CoRoT-2b is echter anders dan andere soortgelijke hete Jupiters. De hete plek ligt ten westen van het centrum. Dit betekent dat er hier sprake is van oostenwind.

“We hebben hiervoor negen andere hete Jupiters geobserveerd, maar overal is sprake van westenwind”, zegt astronoom Nicolas Cowan. “Op deze planeet waait de wind de verkeerde kant op. We gaan deze planeet nader onderzoeken om te begrijpen wat hier aan de hand is.”