Astronauten nemen voorlopig nog geen afscheid van de opblaasbare Bigelow Expandable Activity Module (BEAM).

NASA en Bigelow hebben een nieuw contract ondertekend. Dit betekent dat BEAM nog zeker drie jaar wordt gebruikt door astronauten. In de opblaasbare module worden instrumenten en hardware opgeslagen. Tevens verzamelen wetenschappers zo meer gegevens over hoe een opblaasbare module vecht tegen de tand des tijds. Blijft de opblaasbare module stabiel bij langdurige blootstelling aan straling? Wat gebeurt er als de module wordt geraakt door ruimteafval of micrometeorieten? En wat is het effect van extreme temperaturen in de ruimte?

Er passen tot 130 zogenoemde Cargo Transfer Bags in de BEAM-module. Dit zijn zakken van verschillende groottes, die gebruikt kunnen worden om apparatuur en instrumenten op te slaan. Fijn dat deze opblaasbare loods er is, want dankzij BEAM komt er 0,53 kubieke meter vrij in andere modules. Hierdoor is er in het internationale ruimtestation meer ruimte om nieuwe experimenten uit te voeren.

BEAM is in het voorjaar van 2016 geïnstalleerd en opgeblazen. BEAM maakt het internationale ruimtestation zo’n acht procent groter. De opblaasbare kamer heeft een omvang van zo’n 16 kubieke meter.

Goedkoper

NASA ziet wel wat in deze opblaasbare ruimtemodules. Ze hebben namelijk meerdere voordelen. Zo is de lancering niet zo kostbaar, omdat de modules tijdens de lancering heel klein zitten opgevouwen en pas in de ruimte worden opgeblazen. Ze hebben een streepje voor op de ‘gewone’ ruimtemodules die groot en zwaar zijn. Of de opblaasbare varianten echter net zo goed als die grote en zware modules in staat zijn om astronauten in de ruimte te beschermen, zal nu dus moeten blijken.

Naar de maan

De toekomst van opblaasbare ruimtemodules ziet er gelukkig zonnig uit. Onlangs schreven we nog dat Bigelow Aerospace en United Launch Alliance samen gaan werken om een opblaasbare leefmodule boven het maanoppervlak te realiseren. Eind 2022 moet deze module rond onze natuurlijke satelliet cirkelen.