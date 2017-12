Het gaat waarschijnlijk om een belangrijke ambtenaar.

Archeologen ontdekten de mummie in een tombe op de westoever van de Nijl. De tombe in kwestie werd in de jaren negentig al ontdekt, maar archeologen gingen er recent pas voor het eerst naar binnen. De tombe maakt deel uit van de dodenstad Dra’Abu el-Naga’.

Datering

Afgaand op het zegel van farao Thoetmosis I – dat op het plafond van de tombe pronkt – stamt de tombe uit het einde van de zeventiende of begin van de achttiende dynastie. Het zou betekenen dat de tombe rond de 3500 jaar oud is.

De dode

Wie er in de tombe begraven werd, is onduidelijk. Volgens de onderzoekers zijn er twee opties. Of het gaat om een persoon die Djehuty Mes heette (een naam die op één van de muren gegraveerd staat). Of het gaat om de tombe van de schrijver Maati. De naam van de schrijver – en die van zijn vrouw – is namelijk ontdekt op vijftig kleine kegeltjes die in één van de grafkamers zijn teruggevonden.

Beeldjes

Naast de mummie troffen de onderzoekers een indrukwekkende collectie standbeelden – zo’n 450! exemplaren – aan. Ook werden er van klei gemaakte vaten ontdekt en een kleine houten kistje met een deksel, waarin waarschijnlijk een oesjabti zat (dit is een beeldje dat de overledene meenam in het graf, met als doel dat het in het hiernamaals werk voor hem kon verrichten). Ook werd er een geverfd houten masker ontdekt.

Isis Nefret

De archeologen troffen in de tombe ook het graf van een vrouw die Isis Nefret wordt genoemd, aan. Mogelijk gaat het om de moeder van de eigenaar van de tombe. Ook zij werd begraven met oesjabti’s, waarvan er eentje de vrouw zelf – afgebeeld als Osiris – laat zien.

Tegelijkertijd met de ontdekking van de mummie en zijn grafschatten maken de onderzoekers de ontdekking van een tweede tombe bekend. De tombe bevindt zich in dezelfde dodenstad. En ook van deze tombe is onbekend wie er in te ruste werd gelegd. In de grafkamers zijn onder meer prachtige tekeningen (zie afbeelding hierboven), een groot houten masker en vier houten stoelpoten ontdekt.

De laatste tijd worden er weer zeer regelmatig grote ontdekkingen gedaan in Egypte. Zo werd recent het graf van een belangrijke goudsmid ontdekt. Ook stuitten archeologen onlangs op het topje van een piramide dat wellicht de opmaat vormt naar meer ontdekkingen. Het begint er dan ook steeds meer op te lijken dat onder het Egyptische zand nog heel veel verrassingen schuilgaan.