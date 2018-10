De planeet verraadt zijn aanwezigheid door de invloed die deze heeft op twee andere planeten in het systeem.

De onderzoekers vonden de nieuwe exoplaneet – die voorlopig de naam Kepler 159d draagt – door de zwaartekrachteffecten op de twee exoplaneten 159b en 159c te onderzoeken. Deze werden al eerder ontdekt dankzij de Kepler Space Telescope van NASA.

Baan

Kepler 159d ligt goed verscholen. De onderzoekers namen deze exoplaneet dan ook niet met het oog waar. De planeet verraadde zich doordat deze invloed heeft op Kepler b en Kepler c. Zo zagen de astronomen variaties in de banen van de twee andere planeten in het systeem, waaruit de wetenschappers de aanwezigheid van een nieuwe exoplaneet konden afleiden.

Kepler 159d

De ontdekte exoplaneet heeft een massa die vergelijkbaar is met die van Saturnus – de op een na grootste planeet in ons zonnestelsel. Net als Saturnus, bestaat Kepler 159d waarschijnlijk ook grotendeels uit gassen. Of de exopaneet ook ringen of manen heeft zoals Saturnus, is nog niet bekend.

Kepler 159d bevindt zich in de leefbare zone rond zijn moederster. Dit betekent dat de de exoplaneet op een zodanige afstand van de moederster afstaat, dat er leven mogelijk is zoals dat voorkomt op aarde. Bewijs van leven blijft echter nog uit.