Het gaat om zo’n tien tombes die stammen uit de Late Periode (712-332 voor Christus).

Archeologen ontdekten de tombes op de westelijke oever van Aswan. Deze stad ligt in het zuiden van Egypte, aan de Nijl. De tombes bevinden zich nabij één van de bezienswaardigheden die de stad rijk is: het mausoleum van Aga Khan III.

De tien ontdekte tombes lijken sterk op elkaar. Zo hebben ze allemaal een trap die is uitgehouwen in gesteente en leidt naar de ingang van de tombe. De tombe bestaat uit een eenvoudige kamer. In deze kamers zijn meerdere kisten en mummies teruggevonden.

Onderdeel van een necropolis

De graven zouden stammen uit de Late Periode, een tijdperk waarin het machtige Egyptische rijk al enorm verzwakt was. Mogelijk kunnen de tien ontdekte tombes gezien worden als een uitbreiding van de necropolis op de westelijke oever van Aswan. In deze necropolis werden ten tijde van het Oude Rijk (2639 tot 2216 voor Christus) de leiders van de stad begraven.

Vervolgonderzoek

In de nabije toekomst hopen de archeologen alles wat in de tombes is aangetroffen nader te bestuderen. En tevens maatregelen te treffen om de tombes en alles wat zich in de tombes bevond tegen de tand des tijds te beschermen.

De laatste tijd wordt in Egypte de ene na de andere ontdekking gedaan. Alleen dit jaar al zijn onder meer een groot faraobeeld van Ramses II, de resten van een piramide, een oude graftuin, een prachtig versierde tombe van een schrijver en 17 mummies in een Egyptische dodenstad ontdekt.