We blijven getrakteerd worden op Jupiter’s ongekende schoonheid.

Ruimtesonde Juno is er maar druk mee. Het ene na het andere fraaie plaatje van de planeet Jupiter passeert de revue. Ook dit keer komt Juno weer met een prachtige foto op de proppen. Op de foto is het zuidelijk halfrond van de machtige gasreus te bewonderen.

Zuidelijk halfrond

Dit is niet de eerste keer dat Juno zich laat verleiden om het zuidelijk halfrond te vereeuwigen. Al eerder konden we dit deel van Jupiter op beeld bewonderen waar zelfs één van Jupiter’s woelige stormen op te aanschouwen was. Ook vorige maand kiekte Juno nog het schilderachtige zuidelijk halfrond. En onderstaande plaat kan zich nu mooi in dat rijtje aansluiten.

Kleurrijke wolken

Wat we zien zijn de kleurrijke wolken die Jupiter bedekken, die prachtig in elkaar voortvloeien. De kleuren zijn verbeterd door burgerwetenschapper Gerald Eichstädt. Op het moment van de foto was het ruimtevaartuig ongeveer 30.970 kilometer van de wolkentoppen van de planeet verwijderd, en bevond zich halverwege Jupiter’s evenaar en zijn zuidpool in.

Juno

Ruimtesonde Juno arriveerde in juli 2016 bij Jupiter en bestudeert sindsdien de planeet vanuit alle hoeken. Juno is namelijk behalve met een camera ook uitgerust met verschillende instrumenten. Onderzoekers hopen zo meer te weten te komen over de gasreus. Zo zou hij misschien wel meer inzicht kunnen geven over de kinderjaren van ons zonnestelsel.

In de tussentijd raken wij maar niet uitgekeken op Juno’s prachtige plaatjes. Laat de volgende maar komen!