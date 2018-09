Onduidelijk is nog waarom dit gebied zo koud is.

Jupiter telt tientallen manen. Maar Europa is zonder enige twijfel de meest interessante. De maan is bedekt met een dikke ijskorst en onder dat ijs bevindt zich een wereldwijde oceaan waarin de omstandigheden voor het ontstaan en in stand houden van leven vrij gunstig lijken. Velen zien Europa dan ook als dé kandidaat voor buitenaards leven in ons zonnestelsel.

Warmtebeelden

En nu hebben onderzoekers met behulp van het Atacama Large Millimeter Array warmtebeelden van de maan gemaakt. De beelden onthullen dat de ene plek wat warmer is dan de andere. Met behulp van een model hebben de onderzoekers vervolgens geprobeerd om die verschillen te verklaren. En dat is grotendeels gelukt; de meeste verschillen bleken wel te verklaren te zijn als de onderzoekers rekening hielden met hoeveel zonlicht er op de maan viel en hoe het ijzige oppervlak van de maan dat zonlicht reflecteerde.

Koud gebied

Maar wat de onderzoekers niet kunnen verklaren, is een opvallend koud gebied dat op twee van de vier warmtebeelden die ze met ALMA van Europa maakten, opduikt. Het gebied bevindt zich op het noordelijk halfrond. Waarom de plek zo koud is? Daarover kan in dit stadium alleen maar gespeculeerd worden, zo schrijven de onderzoekers in hun paper. Zo zijn er bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat het landschap bepaalde geologische of morfologische kenmerken heeft die ervoor zouden kunnen zorgen dat het meer zonlicht reflecteert.

Er zit dan ook maar één ding op, aldus de onderzoekers. Het gebied nog eens – en dan bij voorkeur op andere momenten op de dag – met ALMA onder de loep nemen. Mocht dergelijk vervolgonderzoek geen uitsluitsel geven, dan kunnen we onze hoop nog stellen op NASA’s Europa Clipper. Deze missie naar de ijzige maan van Jupiter moet na 2020 het luchtruim kiezen. Ook ESA werkt aan een missie naar het Jupiter-systeem: JUICE. Deze moet in 2022 gelanceerd worden en tegen het eind van dat decennium bij Jupiter en zijn ijzige manen aanmeren.