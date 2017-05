Geen enkele andere primaat drinkt zo lang bij de moeder.

Dat hebben wetenschappers ontdekt door de tanden van wilde Sumatraanse en Borneose orang-oetans te bestuderen. Ze gingen daarbij op zoek naar barium, een element dat gemakkelijk wordt opgenomen in botten en tanden wanneer de orang-oetans moedermelk drinken.

Barium

Het onderzoek wees uit dat de hoeveelheid barium in de tanden gedurende de eerste twaalf maanden van het leven van orang-oetans geleidelijk aan toeneemt. Het toont aan dat de primaten in die periode alleen maar moedermelk drinken.

Acht tot negen jaar

Na het eerste jaar wordt het dieet van de orang-oetan wat gevarieerder, maar hij blijft – in sommige perioden wat meer dan in andere – moedermelk drinken. Zeker tot een leeftijd van acht of negen jaar, zo meldt het blad Science Advances. Dat is bijzonder. Geen enkele andere primaat drinkt zo langdurig bij de moeder.

Fruit

Dat de orang-oetan zo langdurig bij de moeder drinkt en dat er afwisselend periodes zijn waarin hij heel veel of vrij weinig moedermelk drinkt, denken de onderzoekers wel te kunnen verklaren. Het zou te herleiden zijn naar het feit dat de beschikbaarheid van fruit – een belangrijke voedselbron voor orang-oetans – sterk fluctueert. Jonge orang-oetans zouden daarom langer op de melk van hun moeder moeten bouwen.

Er is tot op heden nog maar weinig onderzoek gedaan naar voedende orang-oetans. Dat komt onder meer doordat het zo lastig is om de dieren in hun natuurlijke omgeving te bestuderen. Toch is onderzoek naar de borstvoedingspraktijken van de orang-oetan heel belangrijk, zo benadrukken de onderzoekers. Zo kunnen we namelijk onder meer meer te weten komen over de evolutie van borstvoeding onder mensen.