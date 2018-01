Dezelfde plant wordt door een inheems volk op Borneo voor hetzelfde doeleinde gebruikt.

Dat hebben Britse onderzoekers ontdekt én op camera weten vast te leggen. Op de beelden is te zien hoe een vrouwelijke orang-oetan – Indy genaamd – op de bladeren van de Dracaena cantleyi kauwt, zodat een wit schuim ontstaat. Dat schuim wrijft ze vervolgens gedurende een minuut of zeven op haar bovenarm.

“Dit is heel opwindend nieuws,” vindt onderzoeker Helen Morrogh-Bernard. “Aangezien het bevestigt dat orang-oetans aan zelfmedicatie doen.” Het is volgens haar bovendien “de eerste melding van zelfmedicatie onder Aziatische apen en – voor zover wij weten – de eerste keer dat een ontstekingsremmende stof buiten het lichaam door dieren wordt toegepast.”

Observaties

De onderzoekers trekken hun conclusies dus op basis van observaties. Ze bestuderen de wilde Borneose orang-oetans in het Sabangau-bos op Kalimantan al bijna vijftien jaar. En hoewel de orang-oetans de geneeskrachtige plant D. cantleyi niet heel vaak gebruiken, zijn de onderzoekers er toch herhaaldelijk getuige van geweest. Wat ze daarbij is opgevallen is dat met name oudere vrouwelijke orang-oetans de plant benutten. “We denken dat de vrouwtjes de plant gebruiken om pijn aan spieren en gewrichten – die ontstaat door het extra gewicht dat ze in de vorm van hun jongen meetorsen terwijl ze door het bos klimmen – te bestrijden.”

Labonderzoek

Die hypothese wordt onderschreven door onderzoek in het laboratorium. Daar wezen experimenten uit dat een extract van de bladeren van de D. cantleyi ontstekingsremmend werkt. Dat is iets wat de inheemse bevolking van Borneo echter allang weet: zij gebruiken namelijk dezelfde plant om spier- en gewrichtspijn aan te pakken.

“De nieuwe resultaten onderschrijven het belang van tropische bossen als het gaat om geneeskrachtige planten, maar meer onderzoek naar het gebruik van deze planten is nodig. Daarnaast roept het de vraag op welke andere planten orang-oetans nog voor medicinale doeleinden gebruiken: een onderwerp waar we heel weinig van afweten.”