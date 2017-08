Deze orang-oetan wil een beetje aandacht. En wel NU. Maar dat valt nog niet mee.

Het filmpje – gemaakt op Kalimantan – laat zien hoe ver een orang-oetan wil gaan voor een beetje aandacht van zijn soortgenoot. De aap trekt een zak over zijn lichaam en begint zijn soortgenoot te treiteren.

Onverstoorbaar en vasthoudend

Uit het filmpje zijn twee lessen te trekken. Eén: orang-oetans zijn tamelijk onverstoorbaar. Dus hun aandacht opeisen, valt nog niet mee. Twee: een orang-oetan geeft niet zomaar op. En dus zien we de als spook verklede orang-oetan poging na poging doen om zijn soortgenoot in beweging te krijgen. En jawel, uiteindelijk, met resultaat.

Kalimantan

Het filmpje is gemaakt door medewerkers van het Nyaru Menteng Orangutan Reintroduction Project. Een project dat erop gericht is om orang-oetans die om wat voor reden dan ook niet meer in hun eigen leefgebied kunnen leven, op te vangen. De medewerkers bekommeren zich zo om honderden orang-oetans wiens leefgebied vernietigd is of die een tijdje als illegaal huisdier zijn gehouden. Al het werk is er daarbij op gericht om de orang-oetans voor te bereiden op een leven in het wild: uiteindelijk worden de apen – indien mogelijk – weer uitgezet.

Er zijn twee soorten orang-oetan: de Borneose orang-oetan en de Sumatraanse orang-oetan. Van de eerste soort zouden nog zo’n 100.000 individuen in leven zijn. Van de tweede soort minder dan 15.000. Een heel verschil met een eeuw geleden toen er nog meer dan 230.000 orang-oetans in leven waren. De orang-oetan staat op dit moment dan ook te boek als ernstig bedreigd. Grootste bedreigingen zijn ontbossing, mijnbouw en de jacht (jonge orang-oetans worden veelvuldig als huisdier verkocht). Overigens zijn orang-oetans lang niet de enige primaten die in gevaar zijn. Recent onderzoek toonde aan dat zo’n 60 procent van alle primaten met uitsterven bedreigd wordt.